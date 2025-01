Huawei FreeBuds Pro 4, ANC e qualità del suono migliorano ancora

Huawei ha annunciato oggi il lancio in Italia dei suoi ultimi auricolari true wireless, i FreeBuds Pro 4. Questi auricolari sono i primi ad essere rilasciati sotto il marchio Huawei Sound e promettono miglioramenti significativi rispetto alla generazione precedente in termini di cancellazione del rumore, qualità audio e funzionalità intelligenti.

I Huawei FreeBuds Pro 4 sono dotati di un sistema di cancellazione del rumore (ANC) migliorato che, secondo Huawei, può ridurre il rumore di fondo fino a 100dB. Ciò è ottenuto grazie a un algoritmo di riduzione del rumore basato sull'intelligenza artificiale e a un sistema a quattro microfoni che include un microfono a conduzione ossea. Questo sistema è in grado di distinguere la voce umana dai rumori ambientali, garantendo chiamate chiare anche in ambienti rumorosi.

Huawei ha posto l'accento sulla qualità audio dei FreeBuds Pro 4. Sono dotati di un sistema True Sound a doppio driver, che combina un driver dinamico da 11mm con un diaframma planare. Questa combinazione, insieme alla tecnologia Digital Cross-Over, mira a offrire un suono ricco e dettagliato. Gli auricolari supportano anche la trasmissione audio senza perdita di dati a 2,3Mbps, con una risoluzione fino a 24bit/48kHz.

I FreeBuds Pro 4 includono una serie di funzioni intelligenti per migliorare l'esperienza utente. Tra queste:

Head-Motion Controls: consente di controllare la riproduzione musicale e le chiamate con i movimenti della testa.

consente di controllare la riproduzione musicale e le chiamate con i movimenti della testa. Dual Device Connection: permette di connettere gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente.

permette di connettere gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente. Smart Wear Detection: mette automaticamente in pausa la musica quando gli auricolari vengono rimossi e la riprende quando vengono indossati di nuovo.

Gli auricolari sono disponibili in tre colori: Black, White e Green. Il design si ispira agli strumenti a corda, con una finitura Spectrum Silver Strings.

Prezzo e offerta speciale

I Huawei FreeBuds Pro 4 sono disponibili per l'acquisto in Italia a partire dal 15 gennaio al prezzo di 199 euro. Per un periodo limitato, fino al 30 gennaio, chi acquista i FreeBuds Pro 4 riceverà in omaggio anche una Huawei Band 9.