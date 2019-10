Sottocosto Unieuro, Smartphone e TV con sconti fino al 60%

Tornano le offerte del Sottocosto Unieuro: in promozione tanti smartphone, tv e piccoli elettrodomestici.

Continuano le promozioni autunnali Unieuro, che oggi rinnova la selezione di prodotti in sconto portando le offerte ad oltre 100 tra smartphone, tv e non solo! Grazie al Sottocosto Unieuro potrete quindi scegliere tra una vasta gamma di prodotti a prezzi bassissimi, con sconti disponibili tanto sullo shop digitale quanto nei negozi fisici (fino ad esaurimento scorte). Un’occasione ottima per rinnovare lo smartphone, specie se siete alla ricerca di un dispositivo dal buon rapporto qualità/prezzo e non vi va di aspettare i tanto attesi saldi del Black Friday. Tra i vari smartphone in offerta vi segnaliamo, ad esempio, l’ottimo Huawei Mate 20 Pro, disponibile in promozione a soli 449,00€, anziché 1.099,00€, con un risparmio netto di oltre 650€! O ancora lo straordinario Samsung Galaxy S10+, venduto ad appena 849,90€ nella sua bellissima colorazione verde, anziché i 1.029,00€ di prezzo di listino.

Ma non finisce qui, perché le promozioni Unieuro si estendono anche ad altre categorie di prodotti tra cui tv, smartwatch e piccoli elettrodomestici. Di seguito abbiamo selezionato per voi un po’ di ottimi prodotti in offerta, mentre a questo link potrete consultare l’intera selezione di sconti.

Smartphone

TV

Altre offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!