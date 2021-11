Svolta per Telegram: annunciata la versione a pagamento

Dopo il boom di iscrizioni registrato nell’ottobre scorso, Telegram si prepara a introdurre un’importante novità. Sul suo canale russo, il CEO dell’azienda Pavel Durov ha fatto sapere che un buon numero di utenti vorrebbe un’opzione per disabilitare gli annunci pubblicitari presenti sui canali dai mille iscritti in su. La richiesta è stata prontamente accolta da Durov e dal suo team di sviluppatori, che stanno già lavorando all’introduzione di un piano di abbonamento con cui far fronte ai costi dell’app.

Gli annunci in questione, in realtà, non sono altro che Sponsored Messages, messaggi sponsorizzati che compaiono di tanto in tanto solo nelle chat più grandi. Per non vederli – dunque per mantenere le chat più “ordinate” – basterà sottoscrivere un abbonamento. Non si sa ancora quando questa funzione arriverà e soprattutto a quanto ammonterà il costo di Telegram “Premium”. In compenso, Durov assicura che non sarà affatto esorbitante, ma che allo stesso tempo permetterà agli utenti più affezionati di contribuire direttamente allo sviluppo della piattaforma.

Il focus di Durov, al momento, è sistemare la situazione economica di Telegram, già segnata da ingenti costi da sostenere per offrire agli utenti un servizio di qualità e soprattutto all’altezza di quelli proposti dai concorrenti (WhatsApp su tutti). Già nel 2020 si parlava di introdurre la possibilità di abbonarsi a Telegram, ma alla fine si è deciso di prendere tempo. Intanto, però, i costi sono lievitati, e adesso si parla di centinaia di milioni di dollari all’anno da spendere per garantire una gestione efficiente di traffico e server.

Sempre a proposito di Sponsored Messages, in un futuro non troppo lontano potrebbero essere i creatori dei canali a gestire la pubblicità nei loro spazi, scegliendo autonomamente se mostrarla o meno. Le conferme, comunque, sono ancora poche: capiremo nei prossimi giorni quale linea sceglierà di adottare Durov insieme ai suoi soci.