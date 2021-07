Tablet per la scuola | I migliori del 2021

La digitalizzazione ha portato con sé l’adozione di dispositivi sempre più tecnologici nelle realtà scolastiche, a partire dalle scuole elementari fino ad arrivare alle università. Un fattore alquanto importante che ha consentito a tutti gli studenti di utilizzare strumenti come tablet, computer e lavagne interattive nelle aule scolastiche (e non solo). Considerati questi aspetti e il conseguente aumento di dispositivi del genere, abbiamo pensato di proporvi una guida all’acquisto volta a consigliarvi quali sono i migliori tablet per la scuola del momento, mettendo in risalto tutti quei prodotti che possano – per caratteristiche e funzionalità – essere utili allo studio.

I tablet sono particolari prodotti nati principalmente per poter esaudire l’esigenza degli utenti, come navigare su internet, scaricare applicazioni, giocare, leggere e-mail, libri e giornali, senza dover necessariamente prendere in mano il proprio smartphone oppure il proprio PC. Sebbene i volumi di vendita si sono contratti, a causa di diversi fattori come il costante ingrandimento dei display degli smartphone, questi particolari prodotti sono perfetti per studiare.

In commercio esistono diverse tipologie di tablet, ciascuna con un sistema operativo differente e, naturalmente, con hardware differenti. In questo articolo dunque abbiamo stilato una rassegna con tutti quei prodotti che possano davvero fare la differenza in ambito educational, cosicché possiate effettuare un acquisto consapevole e perfetto per le vostre esigenze.

I migliori tablet per la scuola

Huawei Mediapad T5 da 10 pollici

Iniziamo la rassegna dei migliori tablet per la scuola con un prodotto caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, vale a dire Huawei Mediapad T5! Possiede tutto il necessario per poter eccellere nel campo della riproduzione multimediale, della navigazione sui siti istituzionali e, acquistando una smart keyboard separatamente, nella scrittura di appunti (laddove sia consentito ndR). Vanta un ampio display da 10 pollici con una risoluzione in FullHD a 221 ppi, un processore Huawei Kirin 659, 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna.

» Clicca qui per acquistare Huawei Mediapad T5

» Clicca qui per acquistare tastiera compatibile

Samsung Galaxy Tab A7 da 10,4 pollici

Nella cerchia dei tablet per la scuola economici troviamo anche il Samsung Galaxy Tab A7. Un particolare dispositivo non solo performante per il suo target di riferimento, ma possiede un design dal profilo sottile e moderno. Il tutto grazie ad una scocca interamente realizzata in metallo e da uno spessore di solo 7 millimetri (che aumenta la portabilità ndR). Questo tablet può davvero fare la differenza in tutti i contesti scolastici perché assicura una buona resa in tutte le attività, da quelle più semplici come la navigazione web agli appunti. E poi, assicura tutto l’intrattenimento del Google Play Store, con centinaia di applicazioni e videogiochi!

» Clicca qui per acquistare Samsung Galaxy Tab A7

» Clicca qui per acquistare tastiera compatibile



Lenovo Tab P11

Grazie a tanti anni di innovazione tecnologica, Lenovo ha raggiunto un know-how tale da fabbricare prodotti dalle ottime specifiche tecniche. Tra questi vogliamo consigliarvi il Lenovo Tab P11, un tablet con a bordo un processore Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, oltre a vantare degli altoparlanti stereo a 4 lati con tecnologia Dolby Atmos e un ampio schermo da 11 pollici con risoluzione in 2K! Abbinandolo ad una delle tante smart keyboard, è possibile utilizzarlo anche in ambiti scolastici, nel quale diventa un autentico best-buy considerando le caratteristiche e il prezzo di vendita.

» Clicca qui per acquistare Lenovo Tab P11

» Clicca qui per acquistare tastiera compatibile



Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen da 10,4 pollici

La fascia media del mercato dei tablet è popolata da pochi dispositivi degni di nota, ma tra questi vi segnaliamo il Samsung Galaxy Tab S6 Lite! Si tratta di un tablet che non solo migliora la produttività (grazie all’adozione della Galaxy S Pen), ma consente anche di ottenere il massimo dell’esperienza con un sistema operativo creato ad hoc. La penna, inclusa nella confezione, consente di prendere appunti in qualsiasi luogo, sfruttando l’applicazione proprietaria Samsung Notes che, tra le altre cose, è compatibile con i 4.096 livelli di pressione della S Pen. Il Galaxy Tab S6 Lite dispone anche di un ampio schermo da 10,4 pollici, per una visualizzazione dei contenuti multimediali.

» Clicca qui per acquistare Samsung Galaxy Tab S6 Lite

» Clicca qui per acquistare tastiera compatibile



reMarkable 2

Abbiamo definito il reMarkable 2, in sede di recensione, come un tablet differente dal solito per via delle sue caratteristiche tecniche insolite. Si tratta di una soluzione perfetta per tutti coloro che prendono appunti costantemente, abituati soprattutto ad utilizzare carta e penna, ma ha l’intenzione di passare ad un prodotto hi-tech. reMarkable 2, infatti, rappresenta una sorta di carta tecnologica e dunque eccelle nel campo dei tablet per la scuola, perché consente di prendere appunti in maniera semplice, attraverso un sistema operativo che permette di organizzare tutti i documenti in cartelle e taccuini, oltre a consentire la lettura di PDF ed eBook.

» Clicca qui per acquistare reMarkable 2

Apple iPad Air del 2020

Il nuovo Apple iPad Air è un prodotto straordinario non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per tutte le sue funzionalità. Infatti, tra queste vi segnaliamo la possibilità di prendere appunti, annotare documenti oppure sottolineare PDF, mediante l’utilizzo di Apple Pencil (non inclusa in confezione ndR) che assicura una latenza quasi impercettibile e una sensibilità ad inclinazioni e pressioni. Invece, per quanto riguarda le specifiche di questo tablet, troviamo innanzitutto un display da 10.9 pollici, un processore Apple A14 Bionic, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, non espandibili vista l’assenza di uno slot per MicroSD.

» Clicca qui per acquistare Apple iPad Air

» Clicca qui per acquistare Apple Magic Keyboard

» Clicca qui per acquistare Apple Pencil



Apple iPad Pro del 2020

Chiude il cerchio dei migliori tablet per la scuola l’Apple iPad Pro. Un prodotto che non ha bisogno di particolari presentazioni, poiché possiede tutto ciò che serve per eccellere in questo particolare campo. Possiede il display più completo in circolazione, con il quale è possibile prendere appunti (attraverso la Apple Pencil, non inclusa in confezione ndR) oppure modificare fotografie. A tutto questo si aggiunge anche un processore Apple A12Z Bionic con Neural Engine, che assicura ottime prestazioni e sarà al servizio di tutte le applicazioni che richiedono un enorme sforzo, come nel caso dell’apertura di file excel molto grandi!

» Clicca qui per acquistare Apple iPad Pro

» Clicca qui per acquistare Apple Magic Keyboard

» Clicca qui per acquistare Apple Pencil



Come scegliere i migliori tablet per la scuola

Dopo aver dato uno sguardo ai migliori tablet per la scuola, vogliamo ora concentrarci sul modus operandi che ha consesso la possibilità di arrivare ad una lista ben delineata. Di seguito, vi riportiamo le caratteristiche da ricercare in un tablet.

Prestazioni

Batteria

Funzionalità secondarie

Rapporto qualità/prezzo

Prestazioni

Un tablet, che sia dotato di sistema operativo Android oppure iOS, dev’essere prestante. Deve garantire appunto una buona fluidità in tutti i contesti, dalla riproduzione di contenuti multimediali alla navigazione nel web. Puntando sugli iPad, la scelta è semplice, tuttavia bisogna fare più attenzione su quelli dotati di Android.

Durata della batteria

Gli studenti – almeno nella nostra pluriennale esperienza – necessitano di un dispositivo capace di assicurare una buona autonomia, soprattutto in tutti quei casi in cui è difficile collegare il proprio dispositivo alla presa elettrica.

Funzionalità secondarie

Per funzionalità secondarie intendiamo la capacità di un prodotto ad avere soluzioni differenti dal solito, come l’input del pennino. Gli iPad sono i prodotti migliori in tal senso, ma ci sono diversi tablet Android che possiedono la stessa funzione. Chiaramente si tratta di una decisione da prendere in base alle proprie esigenze e gusti.

Rapporto qualità/prezzo

Risparmiare è importante, motivo per cui è consigliabile acquistare un prodotto in linea con le proprie esigenze e possibilità, senza strafare.