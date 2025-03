iPad Pro con chip M4: più potente di molti MacBook e PC, oggi al minimo storico

L'Apple iPad Pro con chip M4 è una delle offerte più allettanti del momento, disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 1.569,99€ invece di 1.819€. Con un design sottilissimo e una potenza senza pari, questo tablet rappresenta un equilibrio perfetto tra prestazioni e versatilità. Il chip M4, con una CPU fino a 10 core e una GPU 10 core, è progettato per garantire performance straordinarie, che lo rendono più potente di molti MacBook e PC, rendendolo ideale per chi cerca un dispositivo all'avanguardia, sia per il lavoro che per l'intrattenimento.

Apple iPad Pro 13" (M4), chi dovrebbe acquistarlo?

L’iPad Pro 13” si distingue per il suo display Ultra Retina XDR che offre luminosità e contrasto estremi, una fedeltà cromatica eccezionale e una qualità visiva che non teme rivali. Grazie a tecnologie avanzate come ProMotion, gamma cromatica P3 e True Tone, ogni immagine e ogni video sono riprodotti con una precisione straordinaria. In aggiunta, per i modelli con 1TB e 2TB di storage, è disponibile una versione con vetro nanotexture, ideale per chi cerca un’esperienza visiva ancora più immersiva e dettagliata. Se la qualità dell'immagine è fondamentale per il tuo lavoro o divertimento, questo iPad Pro non ti deluderà.

Grazie alla potenza del chip M4, l’iPad Pro offre una performance mai vista prima su un tablet. La CPU fino a 10 core garantisce velocità ed efficienza, mentre la GPU 10 core ti permette di godere di prestazioni grafiche ultraveloci, perfette per il rendering di video 4K, giochi o attività professionali che richiedono una grafica intensiva. Inoltre, con un’autonomia che arriva a tutto il giorno, non dovrete preoccuparvi di rimanere senza batteria durante le giornate più impegnative. La possibilità di scegliere fino a 2TB di spazio di archiviazione rende l'iPad Pro perfetto per chi ha bisogno di spazio extra per applicazioni, file e contenuti multimediali.

Con iPadOS, il sistema operativo progettato per sfruttare al massimo le potenzialità dell’iPad, ogni operazione risulta intuitiva e fluida. Grazie alla funzione Stage Manager, è possibile gestire più app contemporaneamente, in finestre ridimensionabili, rendendo il multitasking ancora più semplice. Inoltre, l'Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard rappresentano gli accessori perfetti per completare l’esperienza. La Apple Pencil consente di trasformare l’iPad Pro in una tela per il disegno o in un quaderno digitale per prendere appunti, mentre la Magic Keyboard offre una scrittura comoda e un trackpad integrato. Il tutto, unito a fotocamere evolute, una qualità audio che sorprende e connettività avanzata, rende l’iPad Pro tra i migliori tablet in commercio, pronto a soddisfare ogni esigenza, dalla produttività alla creatività.

