TIM: l’operatore ha attivato l’assistenza su WhatsApp

I clienti TIM potranno ora contattare l’operatore telefonico direttamente su WhatsApp. Diversi utenti stanno infatti ricevendo un SMS con la quale sono invitati a consultare il servizio clienti dalla celebre applicazione di messaggistica istantanea.

La nascita di servizi come WhatsApp e Telegram ha stravolto l’esperienza degli utenti, che possono ora restare in contatto con gli altri grazie a strumenti totalmente gratuiti. Anche molte aziende scelgono spesso di affidarsi alle app di messaggistica istantanea per essere contattati dai clienti. TIM, solo pochi mesi fa, aveva attivato una chat su WhatsApp accessibile solo ai clienti TIM Pay. Da oggi, la chat è disponibile per tutti. Non è un caso che sia stata scelta proprio questa app: WhatsApp è infatti utilizzata da più di 2 miliardi di persone e una recente indagine ha rivelato che il 97% delle persone intervistate utilizzano il software.

L’operatore telefonico TIM sta inviando ai propri clienti un SMS in cui è presente un link che consente di accedere rapidamente alla chat. Gli utenti potranno ottenere delle risposte generate dal bot o, in caso di quesiti più complessi, entrare in contatto con un consulente.