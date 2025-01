Questo è l'operatore migliore d'Italia, lo dice Altroconsumo

Vodafone si conferma ancora una volta l'operatore mobile con la migliore rete in Italia, secondo l'indagine annuale condotta da Altroconsumo, l'associazione indipendente di consumatori. Con un punteggio impressionante di 68.265 punti, Vodafone si aggiudica la vetta della classifica, distanziando significativamente gli altri operatori. Al secondo posto si piazza TIM con 41.772 punti, seguita da Fastweb con 38.632 punti. A chiudere la graduatoria troviamo WindTre con 30.984 punti e iliad con 25.755 punti.

L'indagine, giunta alla sua seconda edizione con l'inclusione della tecnologia 5G, si basa sui dati raccolti tramite l'app CheBanda, utilizzata da oltre 13.000 utenti per misurare la performance della propria connessione mobile. Il risultato è un quadro della qualità della rete offerta dai cinque principali operatori in Italia: Vodafone, TIM, Fastweb, WindTre e iliad.

Il primato di Vodafone si conferma in modo inequivocabile sia nella valutazione della rete 4G che in quella 5G, dimostrando la solidità e l'affidabilità dell'infrastruttura dell'operatore. La classifica, infatti, mantiene lo stesso ordine sia considerando la sola tecnologia 4G che la sola tecnologia 5G.

L'analisi di Altroconsumo ha preso in esame diversi parametri fondamentali per valutare l'esperienza di connessione mobile. Tra questi, la velocità di download e upload, la qualità della navigazione web e la qualità dello streaming video.

Per quanto riguarda la velocità di download e upload, parametri cruciali per la fruizione di contenuti online e per l'interazione con siti web, Vodafone si distingue nettamente con una velocità di download di 71 Mbps in 4G (+13% rispetto al 2023) e di 221 Mbps in 5G (+21% rispetto al 2023), ben al di sopra delle medie nazionali di 52 Mbps in 4G e 139 Mbps in 5G. Si registra un buon miglioramento per TIM nel 4G (+20%) e un notevole incremento per WindTre nel 5G (+39%).

L'indagine ha anche valutato la qualità della navigazione, monitorando l'accesso ai siti web più visitati e misurando il tempo necessario per l'apertura delle pagine. Infine, per lo streaming video, sono stati presi in considerazione il tempo di caricamento, le interruzioni (buffering) e i tempi di attesa. Anche in questi ambiti, Vodafone ha ottenuto risultati eccellenti, confermando la sua leadership nella qualità complessiva dell'esperienza di navigazione mobile.

L'indagine di Altroconsumo offre anche una panoramica della qualità della rete mobile nelle diverse regioni italiane e nelle principali città. I dati mostrano un chiaro predominio di Vodafone in tutte le regioni, con rare eccezioni in cui viene superata da TIM (Liguria e Friuli-Venezia Giulia) e Fastweb (Sicilia). Nelle regioni meno popolose, come Molise, Valle d'Aosta, Basilicata e in parte Sardegna, Trentino-Alto Adige e Umbria, i dati non sono disponibili a causa dell'esiguità del campione.

Analizzando le otto principali città italiane, emerge come la classifica possa variare rispetto a quella generale. Tuttavia, anche in questo contesto, Vodafone si conferma leader a Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, risultando sempre in testa tranne che a Genova, dove prevale TIM.

Le misurazioni sono state effettuate dagli utenti utilizzando la migliore tecnologia mobile disponibile. Anche quest'anno, la maggior parte dei test è stata effettuata in 4G (75%), con una buona parte in 5G (oltre il 23%), in aumento di oltre 6 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Solo una minima parte dei test è stata effettuata in 3G (1,5%) e 2G (meno dello 0,3%). Questi dati evidenziano come il 4G rimanga la tecnologia dominante, ma il 5G sia in costante crescita e stia diventando sempre più rilevante per gli utenti italiani.

I dati sono stati raccolti dal primo gennaio al 31 dicembre 2024, forniti da 13.257 utenti. La maggior parte degli utenti (8.369) sono clienti di Fastweb, iliad, TIM, Vodafone o WindTre e hanno effettuato in media oltre 4,5 test ciascuno. Per gli operatori meno diffusi, il numero di test non è stato sufficiente per una valutazione statisticamente valida.