Un compagno di studi che non si scarica mai? Questo è il tablet giusto

Chi studia sa quanto sia importante avere gli strumenti giusti: un buon tablet può fare la differenza tra una sessione di studio produttiva e un pomeriggio passato a combattere con dispositivi lenti, schermi troppo piccoli per leggere i PDF e batterie che si scaricano a metà giornata. Il Lenovo Idea Tab Plus nasce con l’intendo di essere un compagno di studio affidabile, con uno schermo grande abbastanza da sostituire la carta e una dotazione di accessori e app pensati per chi prende appunti, evidenzia, annota e organizza.

A un prezzo di 349 euro nella configurazione 8/256 GB, Lenovo include nella confezione anche la Tab Pen, un dettaglio non da poco visto che permette di prendere da subito appunti in maniera naturale, senza dover spendere ulteriori soldi per acquistare una penna compatibile.

Uno schermo grande per leggere senza fatica

Studiare su un tablet significa innanzitutto leggere: slide, PDF, libri digitali, pagine web piene di testo. E qui le dimensioni contano. Il pannello IPS da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel) in formato 16:10 offre un’area di lettura paragonabile a un foglio A4, con una densità di 249 PPI che rende il testo nitido anche nei caratteri più piccoli.

Il refresh rate di 90 Hz non è un dettaglio da sottovalutare, anche se non usate il tablet per giocare: lo si apprezza nello scrolling di documenti lunghi e nella navigazione tra le app, dove tutto scorre in modo fluido e reattivo. La luminosità massima di 600 nit (800 in modalità HBM) permette di lavorare comodamente anche all’aperto, magari nel cortile dell’università durante una pausa tra le lezioni, a patto di non stare proprio sotto la luce diretta del sole.

La penna cambia il modo di prendere appunti

Il vero valore aggiunto per uno studente è la Lenovo Tab Pen, inclusa in confezione. Scrivere e annotare direttamente sullo schermo trasforma il tablet in un quaderno digitale con un vantaggio enorme: tutto quello che scrivete è sempre con voi, organizzato, cercabile e impossibile da perdere. La penna è alimentata da una batteria AAAA, quindi niente ricarica: una volta esausta, dovete svitare la testa della penna e sostituirla.

Lenovo ha preinstallato diverse app pensate per sfruttare da subito la penna (e impratichirsi, se è la prima volta che la usate): Squid è ottima per prendere appunti a mano libera e annotare PDF, Nebo converte la scrittura a mano in testo digitale, mentre MyScript Calculator risolve le espressioni matematiche scritte direttamente sullo schermo. Non sono app esclusive di Lenovo, ma trovarle già pronte all’uso appena si accende il tablet fa risparmiare tempo.

C’è anche un menu rapido sempre accessibile, indicato dall’icona della penna, che permette di accedere velocemente ad alcune funzioni come Note, Cerchia e Cerca, modalità presentazione e Easy Jot, che permette di annotare lo schermo e salvare il tutto sottoforma di immagine.

Cerchia e Cerca: la ricerca che non interrompe lo studio

Tra le funzionalità più utili per chi studia c’è Circle to Search di Google: basta cerchiare con la penna o con il dito un termine, un’immagine o una formula su qualsiasi schermata per ottenere risultati di ricerca immediati, senza dover aprire il browser e interrompere il flusso di lavoro. È una di quelle funzioni che sembra un dettaglio finché non la si prova: durante lo studio di un testo in inglese, ad esempio, cerchiare una parola sconosciuta e ottenere la traduzione istantanea diventa rapidamente un gesto naturale.

A questo si aggiunge Lenovo AI Notes, che sfrutta l’intelligenza artificiale per aiutare nell’organizzazione degli appunti: è qualcosa di utile soprattutto per riordinare gli appunti presi velocemente durante una lezione e trasformarli in testo strutturato e leggibile.

Due app affiancate: lo split screen che serve davvero

Studiare spesso significa avere più cose aperte contemporaneamente: il PDF del libro di testo da una parte e gli appunti dall’altra, oppure una videolezione registrata e il blocco degli appunti di OneNote. Lo split screen rende queste operazioni semplici e immediate: su uno schermo da 12,1 pollici le due metà offrono ancora spazio sufficiente per lavorare comodamente, cosa che su tablet da 10 pollici o meno diventa decisamente più scomoda.

Il MediaTek Dimensity 6400 con 8 GB di RAM gestisce bene questo tipo di multitasking. Non è un processore di punta, ma per l’uso tipico da studente fatto di documenti, browser con molte tab aperte, app per appunti, streaming di videolezioni, la potenza è più che adeguata. Lo storage da 256 GB, espandibile via microSD fino a 2 TB, dà ampio margine per accumulare dispense, registrazioni e materiale di studio senza doversi preoccupare troppo.

Autonomia per seguire dalla prima all’ultima lezione

Uno dei problemi più concreti per chi usa un tablet in università è l’autonomia. La batteria da 10.200 mAh del Lenovo Idea Tab Plus è pensata per coprire un’intera giornata di lezioni senza dover cercare una presa di corrente: le 13 ore di riproduzione video continua dichiarate si traducono, in un uso misto da studente, in una giornata piena senza troppe difficoltà. E se serve più autonomia, c’è sempre la ricarica rapida da 45 watt.

Il peso di circa 530 grammi e lo spessore di 6,2 mm rendono l’Idea Tab Plus facile da infilare nello zaino tra i libri. La scocca in alluminio è un plus per chi porta il tablet avanti e indietro ogni giorno: è più resistente e rigida della plastica, una garanzia in più contro i piccoli urti della vita da pendolare.

Ne vale la pena per chi studia?

Il Lenovo Idea Tab Plus ha dalla sua parte tutto quello che uno studente cerca in un tablet: uno schermo grande e leggibile, una penna inclusa pronta all’uso, app dedicate allo studio già preinstallate e un’autonomia che copre un’intera giornata fuori casa. Lo split screen su 12 pollici rende il multitasking realmente utilizzabile (ancor più delle finestre flottanti), e il prezzo di 349 euro con penna inclusa è competitivo rispetto alla concorrenza, per cui spesso gli accessori vanno acquistati a parte.

Se cercate una soluzione per prendere appunti, leggere, studiare e organizzare il vostro materiale, il Lenovo Idea Tab Plus fa esattamente quello che promette, senza complicazioni e senza sorprese sul conto.