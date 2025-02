Vivo X200 Pro è la migliore fotocamera tascabile, ma è il migliore smartphone? | Recensione

Il Vivo X200 Pro è uno smartphone di fascia alta che eccelle in quasi ogni aspetto, in particolare nel comparto fotografico. È la scelta ideale per gli appassionati di fotografia che cercano un dispositivo in grado di catturare immagini e video di qualità professionale. Il prezzo di 1299 euro lo posiziona in linea con altri top di gamma premium anche se più difficile da trovare, ma la sua qualità fotografica superiore lo rende un'opzione da tenere in seria considerazione.

Vivo X200 Pro: la recensione in un minuto

X200 Pro è un ritorno in grande stile per Vivo nel mercato italiano degli smartphone di fascia premium. Questo dispositivo si propone come il cameraphone definitivo, con un comparto fotografico di altissimo livello che non teme confronti. Ma il Vivo X200 Pro non è solo un'ottima fotocamera: offre anche prestazioni elevate, un'autonomia eccellente e un design elegante.

Il design, pur non essendo particolarmente originale, è curato e funzionale. La costruzione in metallo e vetro conferisce al dispositivo un aspetto premium, mentre le curve sui bordi offre una presa comoda e sicura.

Il display LTPO AMOLED da 6,78 pollici è un vero gioiello, con colori vivaci, neri profondi e una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz. Il processore MediaTek Dimensity 9400 garantisce prestazioni di alto livello, mentre la batteria da 6000mAh offre un'autonomia eccezionale.

La fotocamera principale da 50MP, il teleobiettivo da 200MP con zoom ottico 3,7x e la fotocamera ultragrandangolare da 50MP offrono una versatilità e una qualità fotografica senza pari. Le foto scattate con il Vivo X200 Pro sono ricche di dettagli, con colori vivaci e una gamma dinamica estesa. Anche i video sono di alta qualità, con risoluzione fino a 8K e supporto Dolby Vision.

Il software Funtouch OS 15, basato su Android 15, offre un'esperienza utente fluida e abbastanza personalizzabile, sebbene non sia al livello di altre interfacce utente come One UI di Samsung o OxygenOS di OnePlus.

Prezzi

L'ultimo top di gamma di Vivo viene proposto in Italia al prezzo consigliato di 1299,00 euro, in linea con altri top di gamma premium. I suoi concorrenti più agguerriti, in questa fascia di prezzo, sono sicuramente Oppo X8 Pro e OnePlus 13, entrambi con qualità molto simili e prezzi appena inferiori. Samsung Galaxy S25 Ultra si posiziona dal lato opposto dello spettro, costando un po' di più al netto di una presenza in Italia più massiccia sia come distribuzione che come rete di supporto.

La difficoltà principale è quella di riuscire ad acquistare il terminale al prezzo di listino, attualmente disponibile presso i negozi del gruppo SME e su Euronics. Su Amazon si trova, ma costa quasi 300 in più, un aumento decisamente non giustificabile dalla sola garanzia di assistenza al cliente dell'e-commerce per eccellenza.

Il prezzo è giustificato dalle qualità fotografiche e dall'hardware quasi impeccabile di X200 Pro. Acquistarlo su Amazon a prezzo così tanto superiore non è affatto una buona idea. Quando scenderà di prezzo con il passare del tempo, diventerà un ottimo affare per gli appassionati fotografi che come me cercano solo il meglio!

Vivo X200 Pro: la recensione completa

Il Vivo X200 Pro si presenta come uno smartphone premium che punta a ridefinire l'esperienza fotografica mobile, senza tralasciare prestazioni e autonomia. Segna il ritorno dei top di gamma del brand nel nostro Paese, notizia che basta probabilmente ad interessare gli appassionati di fotografia che da anni seguono il brand e apprezzano le qualità dei suoi prodotti.

Sebbene essere il migliore cameraphone sia un titolo di cui potersi vantare, però, Vivo X200 Pro deve dimostrare di essere anche prima di tutto un ottimo smartphone.

Un design semplice ma efficace

Il Vivo X200 Pro è caratterizzato da un design moderno - anche se non molto originale - che combina armoniosamente elementi estetici e funzionali. La costruzione in metallo e vetro, con il telaio in alluminio, conferisce al dispositivo un aspetto premium e una solida robustezza.

Non fraintendetemi, non ci sono molti modi in cui poter disporre l'hardware e le fotocamere in uno smartphone per renderlo unico esteticamente, ma Vivo qui ha decisamente giocato sul sicuro con un design semplice, simmetrico e in grado di piacere a chiunque con un unico elemento polarizzante: il modulo fotografico decisamente sporgente. Se volete le migliori fotocamere sul mercato, tuttavia, è un compromesso che dovrete accettare perché la fisica non si batte e c'è bisogno di un certo spessore per poter integrare correttamente sensori enormi e lenti di qualità.

Il vetro anteriore e posteriore, leggermente curvato ai bordi, crea una piacevole sensazione di continuità con l'alluminio ai lati, offrendo al contempo una presa comoda e sicura. Per la protezione del display, Vivo ha optato per quello che chiama Armor Glass, un vetro rinforzato che secondo l'azienda offre una maggiore resistenza ai graffi e agli urti rispetto al Gorilla Glass di Corning. Inoltre, lo smartphone viene fornito con una pellicola protettiva in plastica pre-applicata.

I tasti fisici del Vivo X200 Pro sono ben posizionati e offrono un feedback tattile soddisfacente. Il pulsante di accensione/blocco e il bilanciere del volume si trovano sul lato destro del dispositivo, raggiungibili con il pollice abbastanza facilmente se non si hanno le mani troppo piccole.

Nonostante sia leggermente più piccolo di un Samsung Galaxy S25 Ultra, il peso appena superiore di X200 Pro in mano si sente e, sebbene l'azienda abbia fatto un ottimo lavoro di distribuzione della massa, si nota che il modulo fotografico è ciò che contribuisce maggiormente al totale.

Il motore di vibrazione del Vivo X200 Pro è anch'esso di alto livello, offrendo una risposta precisa e una vasta gamma di vibrazioni. Questo contribuisce a un'esperienza utente più immersiva e raffinata, con feedback tattili realistici e personalizzabili.

L'impermeabilità è garantita dalla certificazione IP68 e IP69K, che protegge il dispositivo da polvere, acqua e persino getti d'acqua ad alta pressione e temperatura.

Vivo X200 Pro offre un'esperienza visiva di prim'ordine grazie al suo display LTPO AMOLED da 6,78 pollici, caratterizzato da una risoluzione di 2800x1260 pixel e una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz. Questa combinazione si traduce in immagini fluide, nitide e ricche di dettagli, con una reattività immediata al tocco.

Il display a 10 bit supporta un'ampia gamma di colori, pari a 1 miliardo, e le tecnologie HDR10+ e Dolby Vision garantiscono una riproduzione fedele e realistica dei colori per i contenuti con una gamma dinamica estesa. La luminosità di picco raggiunge i 4500 nit, rendendo il display perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole e facendo risaltare le immagini e i contenuti video in HDR.

Come detto in precedenza, il design del display è caratterizzato da un vetro "quad micro-curved" che si curva leggermente sui bordi, creando un'esperienza visiva più immersiva ed un'interazione più facile utilizzando le gesture di navigazione nel sistema. Le cornici sottili e uniformi contribuiscono a massimizzare l'area di visualizzazione, con un rapporto schermo-corpo superiore al 90%.

Il Vivo X200 Pro integra anche un lettore di impronte digitali ultrasonico sotto il display. Questa tecnologia offre diversi vantaggi rispetto ai lettori ottici tradizionali, tra cui una maggiore precisione, affidabilità e sicurezza. Il lettore ultrasonico è in grado di funzionare anche con dita bagnate o sporche, garantendo uno sblocco rapido e preciso in qualsiasi situazione.

L'alternativa a Qualcomm che ci ha fatto innamorare

Il cuore pulsante del dispositivo è il MediaTek Dimensity 9400, un processore di punta realizzato con un processo produttivo a 3nm che abbiamo già conosciuto su Oppo Find X8 Pro. La CPU octa-core, con una configurazione "all-big-core", è composta da un core principale Cortex-X4 a 3,63GHz, tre core Cortex-X4 a 2,3GHz e quattro core Cortex-A720 a 2,4GHz.

Questa architettura, unita alla GPU Immortalis-G925, permette di gestire con fluidità qualsiasi attività, dal multitasking più intenso al gaming con i titoli più esosi in termini di risorse. La RAM LPDDR5X da 16GB e la memoria interna UFS 4.0 da 512GB assicurano velocità di elaborazione e trasferimento dati elevate, per un'esperienza utente sempre reattiva e senza intoppi.

Il Vivo X200 Pro non è solo un concentrato di potenza, ma anche un esempio di efficienza energetica. I test condotti hanno dimostrato consumi ridotti rispetto ai chip di precedente generazione, un risultato notevole considerando le prestazioni elevate. Anche in situazioni di stress estremo, come durante i test 3DMark, il dispositivo mantiene temperature contenute, evitando il surriscaldamento eccessivo che affligge molti altri smartphone di fascia alta.

È vero che i benchmark evidenziano una leggera riduzione delle prestazioni nel lungo periodo a causa del throttling, un fenomeno normale per dispositivi così potenti. Tuttavia, anche i risultati "minimi" ottenuti sono di tutto rispetto e garantiscono un'esperienza utente fluida e soddisfacente. Nell'utilizzo quotidiano, lo smartphone non si scalda e anche durante lunghe sessioni di gioco con titoli impegnativi come Diablo Immortal e Genshin Impact, non si notano cali di frame rate che possano compromettere la giocabilità.

Questo significa che il Vivo X200 Pro ha potenza da vendere, sufficiente per gestire i giochi mobile AAA di prossima generazione e garantire un'esperienza utente ottimale per molti anni a venire.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Vivo X200 Pro 2722 7736 2564910 11000 (41,83 fps) 6136 (36,74 fps) Samsung Galaxy S25 Ultra 3142 9870 2214097 9558 (36,34 fps) 11417 (50,2%) 6161 (36,90 fps) 6540 - 3246 (49,6%) Honor Magic7 Pro 3039 9249 2026037 11691 (44,45 fps) Crash 6418 (38,44 fps) Crash OnePlus 13 3043 9302 2259205 11723 (44,58 fps) 11808 - 7534 (63,8%) 6492 (38,88 fps) 6751 - 4440 (65,8%) realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 11218 (42,66 fps) 11180 - 7639 (68,3%) 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%) Oppo Find X8 Pro 2795 8495 21632273 11709 (44,52 fps) 11849 - 6412 (54,1%) 6379 (38,20 fps) 6470 - 3733 (57,7%) Nubia Z70 Ultra 3057 9379 2497327 11300 (42,97 fps) 11442 - 9809 (80,5%) 6435 (38,54 fps) 6531 - 5076 (77,7%)

Vivo X200 Pro supporta le più recenti tecnologie di connettività, tra cui 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 con codec aptX HD e LHDC 5. È presente anche il supporto NFC per i pagamenti contactless e la connettività satellitare opzionale per le comunicazioni in aree remote. La eSIM è la ciliegina sulla torta.

Dotato di speaker stereo, con un altoparlante inferiore e uno superiore che funge anche da capsula auricolare, offre un audio bilanciato e coinvolgente, con una buona separazione dei canali e un volume elevato. La qualità audio è generalmente buona, con alti e medi ben definiti e una discreta presenza dei bassi.

L'autonomia è un punto di forza del Vivo X200 Pro, grazie alla batteria al carbonio-silicio da 6000mAh. Questa nuova generazione di celle permette di ottenere una maggiore densità energetica rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio con anodi in grafite, garantendo una durata della batteria eccezionale senza aumentare il peso o le dimensioni del dispositivo.

La ricarica rapida cablata a 90W permette di ricaricare completamente la batteria in meno di un'ora, mentre la ricarica wireless a 30W offre una comoda alternativa per la ricarica senza fili. È presente anche la ricarica inversa cablata, che consente di utilizzare lo smartphone come power bank per ricaricare altri dispositivi.

Fotocamere: non c'è partita

Il Vivo X200 Pro si posiziona come il migliore cameraphone sul mercato, grazie a una configurazione versatile e potente che offre risultati di alta qualità in praticamente ogni condizioni di scatto. Il sistema a tripla fotocamera posteriore, sviluppato in collaborazione con Zeiss, è composto da:

Fotocamera principale: sensore Sony LYT-818 da 50MP, lenti con apertura f/1.57 e stabilizzazione ottica (OIS)

sensore Sony LYT-818 da 50MP, lenti con apertura f/1.57 e stabilizzazione ottica (OIS) Teleobiettivo: sensore Samsung ISOCELL HP9 da 200MP, lenti con apertura f/2.67, zoom ottico 3,7x e stabilizzazione ottica, funzione macro

sensore Samsung ISOCELL HP9 da 200MP, lenti con apertura f/2.67, zoom ottico 3,7x e stabilizzazione ottica, funzione macro Fotocamera ultragrandangolare: sensore Samsung ISOCELL JN1 da 50MP, lenti con apertura f/2.0, campo visivo di 110 gradi

Nonostante il sensore principale sia più piccolo rispetto al modello precedente (1/1,28" contro 1"), non fatevi ingannare dalla scheda tecnica. Questo sensore di più recente generazione cattura una quantità di luce incredibile e gli ottimi risultati risultati sono evidenti in ogni condizione.

Di giorno, le foto scattate sono ricchissime di dettagli, hanno colori vivaci ma naturali e realistici, oltre ad avere forse la più ampia gamma dinamica mai vista su uno smartphone. Il bilanciamento del bianco è preciso e l'esposizione è sempre corretta, anche in scene ad alto contrasto (cielo luminoso e soggetti in ombra). L'autofocus è fulmineo e preciso, garantendo scatti nitidi anche con soggetti in movimento.

Di Notte emerge la vera forza di questo sensore abbinato alla luminosissima lente. Le foto notturne sono sorprendentemente dettagliate e prive di rumore. La modalità notturna dedicata (che non entra in funziona se non in casi estremi) può ulteriormente migliorare la qualità.

La combinazione di sensore di grandi dimensioni e ampia apertura focale crea un effetto bokeh (sfondo sfocato) naturale e piacevole quando si scattano ritratti con la fotocamera principale. Il soggetto risalta in modo netto, con una separazione precisa dallo sfondo. Nella maggior parte dei casi non è nemmeno necessario applicare l'effetto sfocato digitalmente, il che garantisce risultati impeccabili.

Il teleobiettivo periscopico è la ciliegina sulla torta, garantendo ritratti di estrema qualità anche quando il soggetto è un po' più distante. Le modalità ritratto Zeiss simulano le famose lenti del marchio, trasformando digitalmente i vari punti luce sullo sfondo e rendendoli simili a quelli ottenibili con una macchina fotografica professionale con lenti del marchio tedesco.

Parlando di teleobiettivo, Vivo X200 Pro dispone della migliore fotocamera dalla lunga focale sul mercato. La combinazione del nuovo sensore Samsung, di una lente molto luminosa e della stabilizzazione ottica accurata permette allo smartphone di ottenere immagini di altissima qualità in quasi ogni occasione, surclassando in qualità finale tutti gli altri cameraphone attualmente disponibili.

Lo zoom ottico è "solo" pari a 3,7x, ma fino a 10x gli scatti risultano definiti e incredibilmente dettagliati, senza risultare artificiali. Oltre questo ingrandimento X200 Pro si difende ancora bene ma la qualità delle foto cala inevitabilmente. La possibilità di usare questa focale per gli scatti macro è un alttro punto a favore di questo ottimo dispositivo.

La fotocamera ultra-grandangolare è un'aggiunta preziosa, anche se ha ricevuto probabilmente un po' meno cura rispetto agli altri due sensori. La qualità delle immagini di giorno è ottima, con una nitidezza elevata e una distorsione minima ai bordi. I colori sono coerenti con quelli delle altre due fotocamere, garantendo un'esperienza uniforme. Le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione sono buone, ma non raggiungono il livello degli altri due sensori, nonostante si tratti comunque di una delle migliori fotocamere grandangolari che potete trovare in commercio. Il rumore è più evidente, ma comunque ben gestito.

Il vero segreto di Vivo è un software di elaborazione di altissima qualità, che garantisce risultati ottimali senza snaturare la scena visibile ad occhio nudo. Il tutto è gestito tramite il chip proprietario Vivo V3.

X200 Pro eccelle anche nella registrazione video, potendo contare sulla registrazione 4K@60fps e Dolby Vision su tutta la gamma focale e in 4K@120fps con la fotocamera principale e il teleobiettivo. Infine, la registrazione in 8K@30fps è limitata alla fotocamera principale, ma sinceramente sono molto più felice ci siano stati miglioramenti in 4K in quanto una risoluzione maggiore non è mai necessaria. Sorprendentemente, anche la fotocamera frontale registra in 4K e Dolby Vision a 60fps, per la gioia dei creator.

L'app fotocamera, per finire, è una delle più complete e versatili in assoluto, con un'infinità di modalità d'uso. Non solo è possibile modificare la "pellicola" per ottenere risultati più vividi o naturali, ma è presente anche una comodissima modalità Street Photography ricca di chicche che gli appassionati apprezzeranno sicuramente. È possibile scegliere in un tocco se usare la messa a fuoco con misurazione spot o ponderata, si può attivare la modalità di scatto con distanza iperfocale, si possono gestire manualmente tutti i parametri di scatto e persino salvare due diversi preset pronti all'uso come su una vera mirrorless (chiamati dal software C1 e C2).

L'unico lato negativo di tutta questa scelta è che c'è bisogno di imparare a conoscere molto bene lo smartphone e ogni modalità per non rimanere "paralizzati" al momento di immortalare un ricordo, non sapendo quale possa essere la scelta più adatta alla situazione. Una volta superato questo ostacolo, le possibilità sono infinite! E, nel dubbio, la modalità automatica è sempre in grado di fornire risultati incredibili in un tocco.

Funtouch OS ha bisogno di una mano di vernice

Vivo X200 Pro esegue Android 15 con l'interfaccia utente personalizzata Funtouch OS 15.

Questa skin offre un'esperienza utente fluida e ben ottimizzata e con un design pulito. L'interfaccia utente è stata progettata per essere intuitiva e facile da usare. Offre un buon livello di personalizzazione, consentendo agli utenti di modificare temi, icone, sfondi e altri elementi dell'interfaccia utente. È possibile personalizzare la schermata iniziale, il cassetto delle app, l'Always-On Display e altri aspetti del software per adattarli alle proprie preferenze, sebbene non ai livelli di molti brand concorrenti.

Il design è diverso dalla variante cinese del software, chiamata Origin OS. Quest'ultima skin è a nostro parere molto più moderna e accattivante, Vivo dovrebbe impegnarsi a mettere in pari il software globale con quello del suo mercato locale.

L'intelligenza artificiale è integrata in diverse funzionalità di Funtouch OS 15, migliorando l'esperienza utente in vari modi. Ad esempio, l'IA viene utilizzata per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, gestire la batteria in modo efficiente, migliorare la qualità delle foto e dei video e offrire funzionalità di traduzione in tempo reale. Sono presenti le funzioni IA di upscaling delle immagini a bassa qualità e la "gomma magica", sebbene non siano immediatamente visibili e vadano cercate all'interno del menu di modifica delle foto nella galleria.

La funzionalità Ultra Game Mode ottimizza le prestazioni del dispositivo durante le sessioni di gioco, bloccando le notifiche e migliorando la reattività al tocco. Altre funzionalità includono la Smart Eye Protection Mode 3.0 che riduce l'affaticamento degli occhi, la Anti-Fatigue Brightness Adjustment 2.0 che regola la luminosità in base alle condizioni di luce ambientale e la Night Eye Protection Mode 2.0 che filtra la luce blu.

Rispetto ad altre interfacce utente Android, come One UI di Samsung o OxygenOS di OnePlus, Funtouch OS 15 potrebbe non essere così ricca di funzionalità o così granulare nella personalizzazione, ma offre comunque un'esperienza utente solida e piacevole. L'IA, seppur presente, non è integrata in modo profondo fornendo funzionalità uniche come hanno fatto altri concorrenti. L'azienda promette 4 anni di aggiornamenti di Android e 5 di patch di sicurezza.

Conclusioni

Il Vivo X200 Pro si conferma uno smartphone di fascia premium che offre un eccellente esperienza utente. Il suo punto di forza è indubbiamente il comparto fotografico, in particolare il teleobiettivo da 200MP che, insieme alle ottiche Zeiss e alle numerose funzionalità software, lo pone al vertice della categoria dei cameraphone. Al momento della scrittura di questa recensione è al primo posto nella classifica dei miei smartphone preferiti per la fotografia. Le prestazioni sono elevate, l'autonomia è un altro punto di forza.

Nonostante i suoi numerosi pregi, bisogna però fare qualche considerazione aggiuntiva. Il software ha bisogno di maturare ancora per poter competere con i Galaxy, i Pixel e gli Oppo/OnePlus del caso, sebbene esso sia di qualità decisamente superiore rispetto ad altri modelli con OS poco curati come i RedMagic.

Il prezzo è forse troppo elevato per poter pensare di impensierire la sempre più agguerrita concorrenza nella fascia più alta del mercato, ma per gli utenti che cercano la migliore esperienza fotografica in assoluto potrebbe essere un sacrificio considerabile. Resta da verificare se il supporto software sarà puntuale e duraturo nel tempo.

Il Vivo X200 Pro è uno smartphone consigliato a un pubblico esigente che cerca una fotocamera tascabile di alta qualità in grado di sostituire anche il proprio smartphone, il tutto senza sacrificare prestazioni e autonomia. È la scelta ideale per gli appassionati di fotografia che desiderano uno smartphone in grado di catturare immagini e video di qualità professionale in diverse situazioni.