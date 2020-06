watchOS 7, ufficiale alla WWDC 2020: ecco le novità per Apple Watch

La WWDC 2020 è il palcoscenico destinato alla presentazione dei nuovi sistemi operativi targati Apple. Dopo iOS 14 e iPadOS 14, il colosso di Cupertino ha ufficialmente alzato il sipario su watchOS 7: la futura versione dell’OS che muoverà gli Apple Watch. La maggior parte delle novità annunciate hanno confermato le indiscrezioni trapelate in precedenza.

Data la natura dello smartwatch della Mela, non sono ovviamente mancate nuove funzionalità per la salute e il fitness così come nuove strumenti per rendere Apple Watch il più vicino possibile ai gusti dei singoli utenti. Scopriamo insieme le principali novità.

watchOS 7 offre ai possessori di Apple Watch una maggiore libertà di personalizzazione con nuove “complicazioni”, ossia quegli elementi come meteo e/o notizie aggiunti ai quadranti. Le watchfaces personalizzabili e personalizzate possono anche essere condivise con i propri contatti tramite Messaggi o Mail. La condivisione potrà essere gestita direttamente dallo smartwatch attraverso una lunga pressione sul quadrante, dove apparirà l’opzione “Condividi”.

Apple ha introdotto una funzione per il sonno. Si tratta di una serie di strumenti che aiutano gli utenti ad avere informazioni utili per una buona qualità del sonno come l’orario ideale e a impostare degli obiettivi. La società di Cupertino sottolinea che “attraverso il rilevamento di micro-movimenti dall’accelerometro dell’orologio, che segnala la respirazione durante il sonno, Apple Watch rileva in modo intelligente quando chi lo indossa dorme e quanto dorme ogni notte”. Sarà interessante capire se avrà un impatto sulla durata della batteria e – nel caso – in che misura.

Arriva anche il rilevamento automatico del lavaggio delle mani, una funzione più utile che mai in questo periodo. Lo smartwatch utilizza i sensori di movimento, il microfono e l’apprendimento automatico per rilevare automaticamente movimenti e suoni del lavaggio delle mani. Viene così avviato un conto alla rovescia di 20 secondi e, se l’utente termina in anticipo, verrà richiesto di continuare il lavaggio.

Quanto al monitoraggio dell’attività sportiva, arrivano nuovi tipi di allenamento tra cui la danza. Apple Watch rileverà la rotazione delle braccia, tenendo conto dell’accelerazione verticale e del battito cardiaco. Cambia nome l’applicazione per l’attività sportiva, che si chiamerà semplicemente Fitness offrendo una visualizzazione semplificata dei dati.

Per il ciclismo, le indicazioni stradali saranno consultabili direttamente dallo smartwatch. La traduzione via Siri sarà attivabile direttamente dal polso. Arrivano anche le notifiche se il volume di ciò che si sta ascoltando in cuffia è troppo alto. Tutte gli altri miglioramenti sono consultabili sulla pagina ufficiale Apple.

Apple Watch compatibili con watchOS 7

watchOS 7 sarà disponibile questo autunno per: