iPadOS 14 è ufficiale: novità, iPad compatibili e data di uscita

Come da copione, durante la WWDC 2020 Apple ha annunciato iPadOS 14, nuova versione del sistema operativo dei tablet di Cupertino. Proprio come iOS 14, parliamo più di un’evoluzione che di una rivoluzione rispetto a quella dello scorso anno. Come prevedibile, a essere potenziate sono state soprattutto le funzioni relative ad Apple Pencil con tutta una serie di novità che riguardano l’interfaccia utente e la navigazione.

iPadOS 14 eredita tutte le novità di iOS 14, più quelle dedicate. Apple ha lavorato per poter sfruttare tutto lo spazio del display a disposizione. Una nuova sidebar aiuta l’utente a muoversi all’interno delle singole applicazioni, come Note, Files e Foto. È stata inserita infatti una barra laterale che serve per accedere alle funzioni principali.

Nella stessa ottica, si inserisce la nuova gestione delle chiamate. Quando si riceve una chiamata, la schermata occupa tutto lo schermo nascondendo la pagina sulla quale si stava navigando. Con iPadOS 14 sarà diverso. Apparirà una notifica meno invasiva nella parte superiore, dal quale l’utente potrà rispondere o rifiutare la telefonata restando comunque sulla pagina in cui si trovava.

Novità anche per il sistema di ricerca. Si passa al concetto di “universalità”. In pratica, dalla barra di ricerca si potranno effettuare ricerche di ogni tipo: contatti, app, siti web, ecc. Il tutto gestito da una barra di ricerca piccola e che non occupa l’intera schermata.

La grande novità riguarda Apple Pencil che – come già anticipato da indiscrezioni precedenti – è in grado di trasformare in testo semplice digitale ciò che l’utente scrive a mano con il pennino del colosso di Cupertino. Il testo può essere selezionato e modificato, come se fosse stato digitato con una semplice tastiera. La nuova funzione è in grado anche di riconoscere elementi diversi come frecce o forme geometriche. La futura funzione è supportata in qualsiasi campo di testo disponibile, ossia in tutte quelle finestre in cui è possibile digitare del testo: dalle app, alla barra di ricerca fino a Safari. Ovunque.

iPad che si aggiorneranno ad iPadOS 14

iPad Pro da 12,9 pollici

iPad Pro‌ da 11 pollici

iPad Pro‌ da 10,5 pollici

iPad Pro‌ da 9,7 pollici

iPad‌ (7a generazione)

iPad‌ (6a generazione)

iPad‌ (5a generazione)

‌iPad‌ mini (5a generazione)

iPad Air (3a generazione)

Articolo in aggiornamento…