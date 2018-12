Whatsapp avrà una propria criptovaluta per il trasferimento di denaro?

Facebook sta lavorando per creare una criptovaluta che consentirà agli utenti di trasferire denaro tramite l’applicazione di messaggistica WhatsApp. È questa l’indiscrezione rivelata a Bloomberg da alcune fonti che hanno chiesto di restare anonime.

Si tratterebbe di una stablecoin – ossia una moneta con valore fisso ancorata al dollaro statunitense – per ridurre al minimo la volatilità che caratterizza le criptovalute. L’attenzione, per il momento, sarebbe rivolta al mercato delle rimesse indiano. Infatti, l’app conta più di 200 milioni di utenti in India e – secondo la Banca Mondiale – gli indiani emigrati hanno inviato 69 miliardi di dollari nel loro Paese nell’ultimo anno.

Tuttavia, Facebook sembrerebbe ancora lontana dal rilasciare la moneta perché deve prima stabilire un piano d’azione, una strategia tesa a proteggere il valore della stablecoin. Da quando è stato assunto l’ex presidente di PayPal – David Marcus – diventato poi capo delle iniziative blockchain della società, molti si aspettano una mossa nei servizi finanziari. Per il momento, però, un portavoce si è limitato a dire che “come molte società, Facebook sta esplorando i modi per sfruttare il potere della tecnologia blockchain” aggiungendo che non c’è nient’altro da aggiungere. Quindi, non c’è stata né una conferma né una smentita.

Nell’ultimo anno, c’è stata un’esplosione di progetti di crittografia legati alle stablecoin, molti dei quali abbandonati poco dopo. Facebook, però, potrebbe avere più probabilità di riuscita se consideriamo gli oltre 40 miliardi di dollari di fatturato annuo, i 2,5 miliardi di utenti globali e la grande esperienza nella gestione di problemi normativi.