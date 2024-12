Blackout Social: WhatsApp, Instagram e Facebook sono down

Un nuovo blackout ha colpito oggi pomeriggio i servizi di Meta, lasciando milioni di utenti in tutto il mondo senza accesso a WhatsApp, Instagram e Facebook. Le segnalazioni, raccolte dalla piattaforma Downdetector, hanno iniziato ad aumentare vertiginosamente intorno alle 19:00 ora italiana, evidenziando un disservizio diffuso a livello globale.

Al momento in cui scriviamo, le cause del down sono ancora ignote. Meta non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma i tecnici sono sicuramente al lavoro per individuare e risolvere il problema nel minor tempo possibile.

L'impatto del down si è manifestato in modo diverso a seconda del servizio:

WhatsApp: Gli utenti lamentano principalmente l'impossibilità di inviare e ricevere nuovi messaggi, mentre la visualizzazione delle chat precedenti sembra funzionare correttamente. Problemi sono stati segnalati anche per quanto riguarda la pubblicazione di nuovi stati e l'accesso ai canali, funzionalità introdotte di recente dalla piattaforma di messaggistica.

Gli utenti lamentano principalmente l'impossibilità di inviare e ricevere nuovi messaggi, mentre la visualizzazione delle chat precedenti sembra funzionare correttamente. Problemi sono stati segnalati anche per quanto riguarda la pubblicazione di nuovi stati e l'accesso ai canali, funzionalità introdotte di recente dalla piattaforma di messaggistica. Facebook: Il social network di Zuckerberg sembra essere il più colpito dal disservizio. Gli utenti non riescono ad aggiornare il feed, a pubblicare nuovi post o a caricare immagini. Il problema persiste sia nell'app mobile che nella versione desktop, rendendo la piattaforma di fatto inutilizzabile.

Il social network di Zuckerberg sembra essere il più colpito dal disservizio. Gli utenti non riescono ad aggiornare il feed, a pubblicare nuovi post o a caricare immagini. Il problema persiste sia nell'app mobile che nella versione desktop, rendendo la piattaforma di fatto inutilizzabile. Instagram: Anche il social network dedicato alla condivisione di foto e video è stato colpito da un blackout generalizzato. Impossibile pubblicare storie, aggiornare il feed o visualizzare le storie degli amici.

Non è la prima volta che i servizi di Meta subiscono un down di questa portata. Negli ultimi anni, si sono verificati diversi episodi simili, con disagi per milioni di utenti in tutto il mondo. Questi eventi mettono in luce la fragilità di un sistema centralizzato, dove un singolo problema tecnico può avere ripercussioni globali.

L'interruzione dei servizi di Meta ha un impatto significativo sulla comunicazione a livello globale. WhatsApp, in particolare, è diventato uno strumento fondamentale per la comunicazione personale e professionale, e la sua assenza si fa sentire in modo particolare. Molti utenti si sono riversati su altre piattaforme di messaggistica, come Telegram e Signal, per cercare di mantenere i contatti.

Al momento, non resta che attendere che i tecnici di Meta risolvano il problema. Stando alle esperienze passate, il disservizio potrebbe durare ancora qualche ora. Nel frattempo, gli utenti possono monitorare la situazione tramite Downdetector o altri siti web che tracciano lo stato dei servizi online.