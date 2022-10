L’applicazione di messaggistica più famosa al mondo non sta funzionando. WhatsApp sta riscontrando malfunzionamenti e difficoltà, è down non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Cosa sta succedendo?

Niente panico, ripetiamo niente panico! Non state riscontrando problemi alla rete internet ed il vostro smartphone non è impazzito: WhatsApp è al momento irraggiungibile in buona parte del globo, anche nella sua versione Business dedicata alle aziende.

A confermare i diffusi disservizi, che abbiamo riscontrato anche in prima persona, ci ha pensato il sempre utile portale di segnalazioni DownDetector.com e la sua variante DownDetector.it dedicata al nostro Paese.

L’app di messaggistica del colosso americano Meta è al momento non raggiungibile e la cosa sta causando disagi a moltissimi utenti. I problemi sono iniziati attorno alle ore 09:00 di oggi martedì 25 ottobre 2022 e sembrano non essere ancora stati risolti.

Siamo sicuri che i tecnici dell’azienda sono già al lavoro per ripristinare l’accesso a quelli che sono alcuni dei servizi online di comunicazione più utilizzati al mondo, anche se al momento non è ancora chiara la causa di questo down collettivo.

Purtroppo non c’è molto che possiate fare per risolvere il problema: non vi resta che aspettare, sedervi comodi sulla vostra poltrona godendovi alcuni momenti lontani dai social e dallo smartphone, rilassandovi e aspettando i tecnici facciano il proprio lavoro. Come al solito, noi non mancheremo di aggiornarvi in caso ci siano maggiori informazioni sul caso.

