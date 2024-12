Intesa Sanpaolo di nuovo down: diffusi disservizi per l'home banking e l'app

Aggiornamento: Al momento in cui scriviamo, il servizio sembra essere stato ripristinato per alcuni utenti. Tuttavia, le segnalazioni su Downdetector rimangono elevate, a indicare che il problema non è ancora completamente risolto.

Nuova settimana, nuovo down per Intesa Sanpaolo. Sembra quasi un rituale a questo punto: anche oggi, 2 dicembre 2024, i correntisti della banca si trovano alle prese con l'impossibilità di accedere ai propri conti correnti tramite l'app e l'home banking. Le segnalazioni sono iniziate a fioccare già dalle prime ore del mattino, con migliaia di utenti che lamentano problemi di accesso e rallentamenti.

Il sito Downdetector.it, che monitora lo stato dei servizi online, registra un picco di segnalazioni proprio in corrispondenza con l'inizio dei disservizi. Come si può vedere dal grafico, il numero di segnalazioni è in costante aumento, a indicare la portata del problema.

Ma cosa sta succedendo esattamente? Al momento, Intesa Sanpaolo non ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito alla natura del disservizio. Tuttavia, stando alle segnalazioni degli utenti, i problemi sembrano riguardare principalmente l'accesso all'app e all'home banking, con l'impossibilità di visualizzare il saldo, effettuare bonifici o pagare bollettini.

Questa ennesima interruzione dei servizi online di Intesa Sanpaolo solleva diverse preoccupazioni tra i correntisti. Molti si chiedono come sia possibile che una delle principali banche italiane soffra di problemi di questo tipo con una frequenza così elevata. Solo a novembre, infatti, si sono registrati diversi episodi simili, con disagi per milioni di clienti.

L'impossibilità di accedere al proprio conto corrente genera non pochi disagi, impedendo di fatto di effettuare pagamenti e gestire le proprie finanze.

Cosa fare in caso di problemi?

Il sito downdetector.it offre una panoramica in tempo reale sullo stato dei servizi online, permettendo di verificare se il problema è generalizzato o riguarda solo il proprio account. Contattare il servizio clienti: In caso di necessità, è possibile contattare il servizio clienti di Intesa Sanpaolo tramite telefono, email o chat.

Evitare di effettuare operazioni sensibili: In attesa del ripristino del servizio, è consigliabile evitare di effettuare operazioni sensibili come bonifici o pagamenti online.

La situazione è in continua evoluzione. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi del disservizio e sulle comunicazioni ufficiali di Intesa Sanpaolo. Nel frattempo, vi invitiamo a consultare il sito Downdetector.it per monitorare lo stato dei servizi e a contattare il servizio clienti in caso di necessità.

Intesa Sanpaolo dovrà fornire spiegazioni convincenti su questa ennesima interruzione dei servizi. La frequenza con cui si verificano questi disservizi è inaccettabile per una banca di questa portata, e rischia di minare la fiducia dei clienti. Ci auguriamo che l'istituto bancario prenda provvedimenti concreti per garantire la stabilità e l'affidabilità dei propri servizi online.