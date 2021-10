WhatsApp, Facebook e Instagram down: problemi globali con le app dell’azienda social

L’applicazione di messaggistica più famosa al mondo non sta funzionando. WhatsApp sta riscontrando malfunzionamenti e difficoltà, è down non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Ad avere problemi sono però anche Facebook e Instagram. Cosa sta succedendo?

Niente panico, ripetiamo niente panico! Non state riscontrando problemi alla rete internet ed il vostro smartphone non è impazzito: Facebook, Instagram e WhatsApp sono al momento irraggiungibili in buona parte del globo.

A confermare i diffusi disservizi, che abbiamo riscontrato anche in prima persona, ci ha pensato il sempre utile portale di segnalazioni DownDetector.com e la sua variante DownDetector.it dedicata al nostro Paese.

Le app social e di messaggistica del colosso americano Facebook sono al momento non raggiungibili e la cosa sta causando disagi a moltissimi utenti. I problemi sono iniziati attorno alle ore 17:30 di oggi lunedì 4 ottobre 2021 e sembrano non essere ancora stati risolti.

Siamo sicuri che i tecnici dell’azienda sono già al lavoro per ripristinare l’accesso a quelli che sono alcuni dei servizi online di comunicazione più utilizzati al mondo, anche se al momento non è ancora chiara la causa di questo down collettivo.

Purtroppo non c’è molto che possiate fare per risolvere il problema: non vi resta che aspettare, sedervi comodi sulla vostra poltrona godendovi alcuni momenti lontani dai social e dallo smartphone, rilassandovi e aspettando i tecnici facciano il proprio lavoro. Come al solito, noi non mancheremo di aggiornarvi in caso ci siano maggiori informazioni sul caso.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021