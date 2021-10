WhatsApp Pay: le transazioni fanno guadagnare

All’inizio di quest’anno Mark Zuckerberg ha parlato ampiamente di WhatsApp Pay e che il servizio sarebbe stato lanciato in diversi paesi entro sei mesi.

Il lasso di tempo è ampiamente terminato e quindi vien da chiedersi: perché il progetto è in ritardo? Perché è stato attivato (e tuttora attivo) in alcuni paesi e in altri ancora non è stato lanciato?

WhatsApp Pay attualmente funziona, tra gli altri, in Brasile e in India. Proprio in quest’ultimo sta spingendo moltissimo il suo servizio per cercare di contrastare i servizi gratuiti e già affermati come questo.

Per ogni transazione attraverso WhatsApp, infatti, l’App fornirà un cashback di 0,68 dollari. Questa operazione potrà essere effettuata per un massimo di 5 volte e quindi si potranno raggiungere 3,40 dollari.

Il servizio è attivo nell’App localizzata in India e per funzionare richiede alcuni requisiti:

La transazione deve essere unica per contatto, quindi non si potranno effettuare tutte e 5 le transazioni con la stessa persona.

L’utente che effettua la transazione utilizzando WhatsApp Pay deve essere registrato alla piattaforma da almeno 30 giorni.

deve essere registrato alla piattaforma da almeno 30 giorni. Oltre ad essere registrato, l’utilizzatore deve aver inserito le sue coordinate bancarie per ricevere l’accredito del cashback derivato dalle transazioni.

per ricevere l’accredito del cashback derivato dalle transazioni. Per ricevere il cashback entrambi gli utenti (chi effettua il pagamento e chi lo riceve) devono essere registrati su WhatsApp Pay , in caso contrario non si potrà nemmeno effettuare la transazione all’interno dell’applicazione.

, in caso contrario non si potrà nemmeno effettuare la transazione all’interno dell’applicazione. WhatsApp Business non è supportato quindi il cashback non sarà disponibile.

E’ vero, gli utenti indiani non diventeranno milionari con questa iniziativa ma è un chiaro segno per far conoscere il servizio e poterlo spingere all’uso verso altri paesi del mondo. Ogni Stato ha la sua legislazione in materia quindi i tempi sono dettati anche e soprattutto da questo aspetto.