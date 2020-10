WhatsApp Business fa sul serio: in arrivo gli acquisti in-app

Che il progetto di Zuckerberg sia quello di far restare gli utenti il più a lungo possibile sulle sue piattaforme non c’è più alcun dubbio. Le novità annunciate per WhatsApp Business dal colosso di Menlo Park vanno proprio in questa direzione e permettono alla popolare app di diventare uno strumento sempre più versatile e completo per i rapporti tra aziende e clienti.

La funzione più interessante riguarda la possibilità di effettuare acquisti direttamente all’interno dell’app, senza abbandonare la chat. Facebook non specifica quando avverrà il roll-out ma non dovrebbe volerci molto tempo. Le nuove funzionalità permetteranno ai potenziali clienti di consultare più facilmente il catalogo dei prodotti delle aziende e di utilizzare la chat per finalizzare l’acquisto. Verrà ovviamente integrato un sistema per il pagamento ma – per il momento – non viene esplicitato quale. Non è escluso che possa trattarsi di WhatsApp Pay.

“La pandemia che stiamo vivendo ha dimostrato chiaramente che le aziende hanno bisogno di metodi alternativi per interagire con i clienti e concludere le vendite in modo veloce ed efficiente. A tal proposito, WhatsApp si è rivelata una risorsa utile ed efficace, e ogni giorno oltre 175 milioni di persone inviano messaggi ad account WhatsApp Business. Una nostra ricerca ha rivelato che i clienti preferiscono inviare un messaggio alle attività per ottenere assistenza e sono più propensi a completare l’ordine quando questa opzione è disponibile” si legge nell’articolo pubblicato sul blog aziendale di Facebook.

La società, inoltre, ha espresso l’intenzione di voler ampliare le partnership già esistenti con i fornitori di soluzioni aziendali e ha in programma di lanciare dei propri servizi di hosting per la gestione dei messaggi, dell’inventario e dell’assistenza clienti in modo che i clienti possano ricevere tempestivamente risposte alle loro domande, anche se i dipendenti lavorano in smart working. Tutto ciò non sarà completamente gratuito. Agli utenti business verrà addebitata una tariffa per alcuni dei servizi offerti.