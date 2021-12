WhatsApp, stop ai curiosoni con la nuova impostazione sull’ultimo accesso

Buone nuove per gli utenti di WhatsApp: stando a quanto riferito da WABetaInfo, gli sviluppatori starebbero lavorando per cambiare l’impostazione predefinita dell’ultimo accesso, che presto potrebbe passare da “Tutti” a “I miei contatti” sia su Android che su iOS.

Con il nuovo aggiornamento, dunque, per le altre persone sarà impossibile curiosare sul tuo stato online, a meno che i loro numeri non siano nella tua rubrica. E tutto questo di default, senza dover intervenire manualmente sulle impostazioni della privacy.

Il nuovo comportamento predefinito dell’app è stato riscontrato da diversi utenti su Twitter. Una di questi – @NiHaolain – ha ricevuto conferma delle novità da parte del supporto ufficiale dell’applicazione: “Per migliorare la privacy e la sicurezza dei nostri utenti, stiamo impedendo alle persone che non conosci e con cui non hai mai chattato di vedere il tuo ultimo accesso e la tua presenza online su WhatsApp”, si legge nell’e-mail riportata da @NiHaolain. “Questo – precisa il team – non cambierà niente tra te e i tuoi amici, la tua famiglia e le aziende che conosci o con cui sei già entrato in contatto precedentemente”.

It’s a new security feature. Got this reply from support today. If the person has not got your number in their contacts, or you haven’t sent one message between you, last seen/online is no longer visible. pic.twitter.com/qLPtC6rPOA — PsyColette 🎅🏻🎄 (@NiHaolain) December 7, 2021

In pratica, le persone e le aziende con cui non hai mai chattato in precedenza non potranno vedere il tuo stato e – viceversa – tu non potrai vedere il loro. Sotto questo aspetto, dunque, WhatsApp sarà più “sicura”, in quanto non permetterà più agli utenti che non conosci (ma che in qualche modo si sono procurati il tuo numero) di monitorare le tue abitudini di chat e persino i tuoi ritmi di sonno e lavoro.

Nel caso non volessi aspettare l’arrivo dell’aggiornamento, puoi già provvedere a rendere “invisibile” agli sconosciuti il tuo ultimo accesso accedendo alle Impostazioni di WhatsApp > Account > Privacy > Ultimo accesso e selezionando da qui la voce I miei contatti.