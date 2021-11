WhatsApp come iMessage, in arrivo le reazioni ai messaggi

Gli utenti delle app di messaggistica Discord, Slack e Messenger hanno a disposizione diverse emoji con cui reagire ai messaggi sia sulle chat di gruppo che su quelle individuali. Su WhatsApp, invece, la funzione delle reaction non è ancora disponibile. È da agosto ormai che si susseguono rumor circa l’imminente arrivo delle reazioni anche su WhatsApp, ma in queste settimane le conferme sono state poche. Fino a oggi, almeno.

Alcuni osservatori di WABetaInfo, infatti, riferiscono che la funzione sta per essere attivata anche sull’app per i messaggi più popolare al mondo. A partire dai prossimi aggiornamenti, gli utenti di WhatsApp avranno a disposizione un altro modo per interagire con i loro contatti, più rapido e per certi versi più semplice rispetto al classico messaggio di testo. Le reazioni comprenderanno 6 emoji a cui sarà possibile accedere tenendo premuto a lungo sul messaggio a cui rispondere. Molto probabilmente, il pacchetto includerà le emoji più comuni, come “pollice in su” e “cuore”, ma non è detto che in futuro le opzioni non aumentino.

Per ora, comunque, l’informatore sostiene che le emoji disponibili saranno limitate, e coloro che speravano in un’ampia varietà di adesivi potrebbero rimanere delusi.

Gli utenti, inoltre, potranno reagire a un messaggio soltanto una volta e – sulle chat di gruppo – la reazione non sarà anonima. Nello screenshot condiviso da WABetaInfo vediamo che il destinatario sarà in grado di visualizzare tutte le reazioni ricevute con accanto i nomi dei mittenti e anche filtrarle in base a un’emoji specifica.

Per il rilascio effettivo di questa funzione bisognerà attendere ancora un po’. In ogni caso, il leaker afferma che le reaction sono attualmente in fase di sviluppo sia sull’app per Android che su quella per iOS.