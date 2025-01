Windows 11 ora supporta anche iPhone nel menu Start

Microsoft ha annunciato che l'integrazione dell'iPhone nel menu Start di Windows 11 è ora disponibile per gli utenti Windows Insider. La funzionalità, che precedentemente era stata testata e resa disponibile con gli smartphone Android, consente una condivisione più semplice dei file tra PC e smartphone.

L'integrazione permette agli utenti iPhone di accedere direttamente alle funzionalità del telefono dal menu Start di Windows 11, in maniera analoga a come accade sul Finder di macOS quando ci si connette l'iPhone.

L'integrazione consente una condivisione più semplice dei file tra PC e smartphone.

Tra le possibilità offerte ci sono la visualizzazione dello stato della batteria e della connettività del telefono, l'accesso a messaggi, e chiamate, e il monitoraggio delle ultime attività, il tutto integrato nel menu Start, in maniera pratica e ordinata.

La nuova funzionalità è disponibile per gli Insider nei canali Dev e Beta a partire da oggi. Per utilizzarla sono necessari:

Windows 11 Insider Preview Build 4805 o superiore (canale Beta) o 26120.3000 o superiore (canale Dev)

Phone Link nella sua versione 1.24121.30.0 o superiore

nella sua versione 1.24121.30.0 o superiore PC con account Microsoft e capacità Bluetooth LE

Questa integrazione rappresenta un passo in avanti significativo per Microsoft nel migliorare la connettività tra i dispositivi Windows e iOS, offrendo agli utenti iPhone funzionalità simili a quelle già disponibili per gli utenti Android (e una user experience simile per immediatezza a quella offerta da macOS).

L'obiettivo è rendere più fluida l'esperienza di utilizzo tra PC Windows e smartphone, indipendentemente dal modello di telefono scelto dagli utenti, assottigliando il più possibile le divergenze presenti fino a oggi.

L'introduzione di questa funzionalità potrebbe aumentare l'attrattiva di Windows 11 per gli utenti iPhone, offrendo un'alternativa all'ecosistema Mac per quegli utenti che, per lavoro o per diletto, preferiscono usare il sistema operativo targato Microsoft ma non vogliono rinunciare alle comodità offerte da iOS.