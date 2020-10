WindTre, addio sorprese in bolletta con il blocco totale dei VAS sulle nuove SIM

A chi non è mai capitato di trovarsi un sovrapprezzo in bolletta o di perdere del credito su una SIM ricaricabile a causa di alcuni servizi a sovrapprezzo? WindTre ha deciso di dire basta e di tutelare i propri consumatori con un blocco totale dei servizi VAS che verrà applicato in automatico a tutte le nuove SIM.

Acquistando una nuova SIM con una nuova numerazione, a partire dal 18 ottobre del 2020, sarà attivato da WindTre un blocco automatico e totale di tutti i servizi a sovrapprezzo (VAS).

L’annuncio era già stato dato dall’azienda il luglio scorso, decisione alla quale si era però opposta l’associazione che raggruppa i fornitori di servizi a valore aggiunto AssoCSP.

L’azione intrapresa da WindTre è stata definita da AssoCSP “sproporzionata a fronte dell’obiettivo di tutela degli stessi” e ha affermato che tale scelta comporterebbe la perdita di alcuni posti di lavoro.

Il cambiamento coinvolge in primis le nuove SIM, tuttavia anche i già clienti possono richiedere l’attivazione del blocco parziale o totale dei servizi VAS nelle seguenti modalità:

chiamando il 159

chattando con il servizio clienti 159

con il servizio clienti 159 inviando una PEC a “servizioclienti159@pec.windtre.it”

a “servizioclienti159@pec.windtre.it” compilando e firmando un modulo dedicato presso uno dei punti vendita WindTre

L’introduzione di questi blocchi (detti anche barring) ha comportato l’aggiornamento delle Condizioni Generali di Contratto e della Carta dei Servizi WindTre. È possibile richiedere un blocco dei servizi VAS attivabili tramite navigazione a internet o SMS, il blocco delle cosiddette direttrici voce a sovrapprezzo (i numeri a pagamento 899, 178, ecc…) e dei satellitari o internazionali ad alto costo, oppure entrambi con un blocco totale.

Dopo una richiesta di blocco o sblocco dei servizi, gli utenti riceveranno un SMS che confermerà l’avvenuta presa in carico della pratica. Possono passare fino a 24 ore prima che il cambiamento diventi effettivo. È possibile controllare lo stato del blocco dalla propria area clienti.

Nel caso abbiate necessità di effettuare dei reclami relativi ai servizi VAS, gestire le pratiche di disconoscimento legate ad attivazioni avvenute in seguito a pishing o inoltrare segnalazioni di sicurezza informatica, WindTre ha messo a disposizione dei propri clienti anche il servizio Informati e Sicuri che risponde al numero verde 800900134.