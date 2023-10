CyberGhost VPN: naviga con la massima sicurezza a soli 2,11€ al mese!

Se vorrete navigare in sicurezza su internet, sia che siate in viaggio o a casa, vi servirà una VPN, oltre a un buon antivirus. Tra le tante opzioni disponibili, oggi vi suggeriamo CyberGhost VPN, una delle più affidabili per la vostra privacy e oggi anche una delle più convenienti grazie a un'offerta imperdibile.

Se vi abbonerete ora, infatti, avrete 3 mesi gratis e uno sconto dell’82% sul piano biennale. Il costo sarà di soli 2,11€ al mese, un prezzo molto conveniente per tutti i vantaggi che avrete con CyberGhost VPN.

CyberGhost VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

CyberGhost VPN sarà la VPN perfetta per voi se vorrete navigare in anonimato su tutti i dispositivi, perché con un solo abbonamento potrete usare 7 dispositivi diversi con le app per Windows, macOS, Android, ecc. E non solo: potrete anche mettere CyberGhost VPN su router o sulle più recenti smart TV, così potrete accedere a server in tutto il mondo per godervi i vostri contenuti preferiti senza limiti.

CyberGhost VPN vi salverà anche da possibili rogne se vi connetterete spesso a reti pubbliche fuori casa, perché vi farà sembrare invisibili agli occhi di chi vuole controllare la vostra attività, tra cui gli hacker.

Nel contesto del prezzo, è interessante notare che il provider, quando offre le proprie promozioni, riduce quasi sempre il costo iniziale dell'82%. Tuttavia, a differenza dell'ultima offerta, in questa occasione avrete a disposizione 3 mesi aggiuntivi anziché soltanto 2, portando il periodo complessivo a 27 mesi a un prezzo molto vantaggioso di soli 2,11€ al mese.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che il prezzo irrisorio potrebbe terminare da un momento all'altro.

