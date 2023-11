Withings ScanWatch 2, lo smartwatch ibrido più avanzato del mondo | Test & Recensione

Withings ScanWatch 2 è l'orologio ideale per chiunque non ami gli smartwatch. Attualmente rappresenta il massimo livello tecnologico per quanto riguarda l’integrazione di sensori e funzioni della linea Withings e non solo ha molto da offrire in termini di misurazioni, ma è anche bello da vedere e facile da usare.

Come è fatto

Withings è una veterana del settore degli smartwatch ibridi, un termine usato per indicare il connubio tra un normale orologio e delle funzioni pure da smartwatch, come i sensori per contare i passi, la segnalazione delle chiamate o dei messaggi, o funzioni più avanzate come addirittura la capacità di effettuare un ECG, con tanto di certificazione europea per quanto riguarda l’affidabilità dei dati.

Esteticamente è un orologio classico, con cassa in acciaio, quadrante tondo e una corona che, come per l’Apple Watch o altri smartwatch diventa il sistema con cui interagire con le funzioni smart. È disponibile in vari colori e dimensioni, con un mix di placcature e colore dei quadranti. Withings ha ampliato la gamma di scelta, una mossa azzeccata che ha permesso di creare anche abbinamenti molto riusciti, come l’oro con quadrante blu che ho provato. Potrete scegliere anche dei cinturini aggiuntivi in differenti materiali, mentre di base nella confezione sarà incluso un cinturino in gomma.

Il quadrante è molto classico, pulito, senza troppi fronzoli. È talmente semplice che si adatterà a tutti gli stili con facilità. La copertura del quadrante è in vetro zaffiro, molto resistente ai graffi. Lo spessore della cassa è contenuto, e al di sotto è incastonato il sensore che attiva la maggior parte delle funzioni, come la misurazione del battito cardiaco.

La comunicazione con lo smartphone avviene tramite Bluetooth a basso consumo energetico e all’interno dell’orologio è presente anche un sensore che rileva la temperatura, un altimetro e un accelerometro.

Nella parte inferiore del quadrante è inserito un secondo quadrante, una complicazione che non è altro che una lancetta che indica il raggiungimento dell’obiettivo di passi giornaliero. Nella parte superiore del quadrante c’è invece lo schermo OLED da 0,63”, in scala di grigi, usato per tutte le altre interazioni. La precisione delle immagini è ottima, complice la grafica usata che sfrutta bene la densità pixel di 282 PPI - per niente bassa su uno schermo così piccolo.

Come si collega allo smartphone

Per utilizzare ScanWatch 2 dovrete collegarlo allo smartphone tramite l’applicazione “Withings”, disponibile per iPhone e Android. Dopo avere scaricato l’applicazione e creato un account, sarà lo smartphone a rilevare l’orologio e dopo la connessione vi mostrerà un tutorial su come usare le principali funzioni. Il tutorial è veloce, non noioso, e vale la pena seguirlo per impostare i traguardi di fitness e imparare il modo corretto di effettuare le misurazioni.

Tramite l’app potrete personalizzare l’orologio, scegliere le applicazioni che potranno inviarvi notifiche, calibrare le lancette nel caso in cui non lo fossero, attivare un tasto di scelta rapida che vi porta direttamente a una funzione quando terrete premuta la corona (ad esempio per attivare velocemente la registrazione di un’attività fitness). Potrete scegliere se attivare o disattivare l’accensione automatica dello schermo quando muoverete il polso, o personalizzare gli schermi, cioè scegliere quali funzioni mostrare e in che ordine quando ruoterete la corona. Potrete ad esempio togliere delle funzioni che non userete mai così da migliorare l’ergonomia d’uso.

In menù secondari potrete impostare il polso su cui indosserete l’orologio per migliorare la qualità delle misurazioni, attivare l’allarme in caso di frequenza cardiaca troppo alta o bassa, o scegliere la tipologia di allenamenti da registrare (ce ne sono veramente molti).

Cosa permette di fare

Quali sono le funzioni smart offerte da ScanWatch 2? Prima di tutto ci sono le funzioni di notifica basilari, cioè un motore a vibrazione comunica l’arrivo di una chiamata telefonica o l’arrivo di uno messaggio, che viene mostrato in anteprima sul piccolo schermo. Di base verranno lasciate attive solo le notifiche basilari, come quelle dei messaggi, ma potrete scegliere liberamente quali applicazioni saranno autorizzate a farvi vibrare il polso.

Potrete registrare un’attività fisica, e di base avrete la modalità di rilevamento automatico dell’attività fisica, non differentemente da come accade con Apple Watch. Potrete effettuare delle sessioni di respirazione, contare i passi giornalieri, misurare il battito cardiaco durante la giornata e la notte, e ricevere avvisi se starete fermi troppo a lungo. Le misurazioni più avanzate prevedono la possibilità di effettuare un ECG e di misurare le variazioni della temperatura corporea, una funzione nuova per il mondo smartwatch implementata per la prima volta proprio su ScanWatch 2. La variazione di temperatura corporea può indicare uno stato di malessere in arrivo, mentre il controllo della saturazione d’ossigeno del sangue o un cambio nel battito cardiaco identificare un potenziale problema di salute. Se lo terrete indossato di notte potrete anche rilevare la qualità del vostro sonno e nel caso fare dei cambiamenti nella vostra routine per migliorare il riposo.

ScanWatch 2 ha praticamente tutto, tranne un GPS, infatti se vorrete allenarvi tenendo anche traccia dei percorsi e ottenere una misurazione più accurata dei chilometri percorsi dovrete abilitare l’orologio a usare il GPS dello smartwatch.

Prova d’uso

ScanWatch 2 è un mix tra uno smartwatch basilare e una fitness band avanzata. La maggior parte delle funzioni avanzate sono legate all’analisi dei segnali corporei, dal battito cardiaco alla saturazione dell’ossigeno al cambiamento della temperatura corporea. Tutti questi dati possono essere considerati più o meno utili. Se siete in salute, tenere questi dati sotto controllo è solo una sicurezza in più. Non saranno però funzioni che userete attivamente, mentre se soffrite di qualche malessere allora queste funzioni assumeranno un’importanza decisamente maggiore. E sappiate che le misurazioni sono molte, accurate e soprattutto organizzate in maniera molto comoda all’interno dell’applicazione. Potrete tenere uno storico dei dati lunghissimo (tramite sincronizzazione con lo smartphone), mentre l’orologio può memorizzare fino a sette giorni di dati.

Se invece siete meno sensibili alla tematica salute, semplicemente perché siete più o meno giovani, ma in forma, allora sappiate che le altre funzioni offerte dallo ScanWatch 2 sono una sorta di collezione basilare delle funzioni degli smartwatch moderni. Le notifiche sono comode, ma lo schermo piccolo permette solo di dare un’occhiata veloce e non potrete interagire in alcun modo con le applicazioni. Ad esempio non potrete rispondere velocemente a un messaggio. Ovviamente non potrete rispondere a una chiamata, poiché ScanWatch non include microfoni o altoparlanti. Insomma, dipende da come vorrete interagire con lo smartphone. Personalmente ritengo questo tipo di notifiche più che sufficienti, poiché sono abbastanza per farmi capire se devo prendere lo smartphone in mano e rispondere subito a un messaggio o a una chiamata, o se posso ignorare la notifica. Non potete controllare la musica o usare qualsiasi altra app come avviene con Apple Watch o uno smartwatch Android.

Le funzioni sportive sono sufficienti per chi vuole tenersi in forma, ma le misurazioni non sono al livello di quanto necessiterebbe un appassionato - che magari preferisce un fitness tracker specifico, come un prodotto Garmin.

Quanto dura la batteria?

La batteria dura circa un mese con un uso leggero, cioè con applicazioni basilari attivate, misurazioni automatiche e qualche sessione di sport a settimana. Con un uso più intensivo potrete puntare a circa una ventina di giorni o poco più. Mediamente potete aspettarvi di ricaricarlo poco meno di una volta al mese.

Verdetto: chi dovrebbe acquistare lo ScanWatch 2?

ScanWatch 2 offre un livello di misurazioni sanitaria da primo della classe. C’è praticamente tutto e le misurazioni sono accurate. Addirittura va oltre quanto sanno fare gli altri smartwatch aggiungendo la misurazione della variazione della temperatura corporea.

Le funzioni di notifica sono basilari, ma probabilmente per molti saranno sufficienti, mentre le misurazioni delle attività sportive sono discrete, in termini di precisione. Tra le principali mancanze c’è il GPS, che tuttavia avrebbe impattato in maniera notevole sull’ottima autonomia che attualmente è di circa un mese.

Tra gli altri punti di forza c’è il design, che non lo fa sembrare uno smartwatch, bensì un orologio normale dal look classico che si adatta a tutti gli stili.

Considerate queste caratteristiche e il prezzo di 350 euro, in linea con molti smartwatch, ScanWatch 2 è l’ideale per chi vuole un orologio discreto, classico, che nasconde delle funzioni da smartwatch. Insomma, chi vuole un prodotto elegante che sembra un normalissimo orologio con cui ricevere, in maniera molto discreta, le notifiche di chiamate e messaggi, e tutti i dati legati al fitness e alla salute. Ovviamente è perfetto per chi invece ha necessità di tenere controllati i parametri vitali e lo vuole fare con un normale orologio, almeno alla vista.

ScanWatch 2 è un prodotto unico nel suo genere e gli conferiamo il nostro award.