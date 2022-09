Esiste il perfetto connubio tra smartwatch e un normale orologio? Molti ci hanno provato con gli smartwatch ibridi, che aggiungevano alcune, pochissime, funzioni da smartwatch a un normale orologio. Il successo di questi prodotti è solo tiepido, ma esiste un orologio/smartwatch che probabilmente riesce a offrire veramente il meglio dei due mondi, e si tratta dello ScanWatch Horizon di Withings.

Se vi piacciono gli orologi tradizionali, soprattutto i modelli “Diver”, odiate gli smartwatch ma riconoscete che, ogni tanto, qualche funzione intelligente potrebbe esservi utile, potreste trovare nello ScanWatch Horizon il prodotto perfetto per voi. Vediamo perché questo orologio è così speciale.

Come è fatto

Lo stile di questo orologio è quello che in gergo viene definito “Diver”, termine che in italiano possiamo tradurre come “subacqueo”, ma che non rappresenta unicamente l’impermeabilità. ScanWatch Horizon ricalca le caratteristiche dello stile, come una dimensione del quadrante generosa, così come lo spessore, un design in acciaio, una corona facile da impugnare e una ghiera di dimensioni importanti, che in un vero orologio Diver ruota, ma in questo caso è fissa (motivo perché diciamo che ricalca semplicemente lo stile).

Più nello specifico il materiale per cinturino e cassa è acciaio 316L, il quadrante è da 43 mm protetto da vetro zaffiro piatto che contiene lo spessore e il cinturino è da 20mm facilmente intercambiabile. Ha solo le lancette di ore e minuti, ben visibili, così come gli indicatori delle ore, che s’illuminano al buio, proprio come un normalissimo orologio. Una complicazione, che in un normale orologio potrebbe segnare i secondi o essere un cronografo, in questo caso è un indicatore di percentuale, cioè la quantità di passi che fare durante il giorno.

Il cinturino a maglie grandi è di tipo classico, è possibile rimuovere delle maglie ma non c’è una micro-regolazione della lunghezza, solitamente inserita nella chiusura. In ogni caso potrete cambiare il cinturino, una modello in pelle è presente già all’interno della confezione. Il quadrante è blu, così come la ghiera, ed è disponibile una colorazione verde. È impermeabile fino a 10 atmosfere.

La corona è in realtà il selettore delle modalità da smartwatch, si può premere per attivare il quadrante e ruotare per passare tra le varie modalità. Tutte le funzioni da smartwatch sono gestite da un piccolo schermo OLED, nella parte superiore del quadrante, che si attivo alla pressione del tasto o in automatico, se abiliterete il rilevamento del movimento del polso. Nel fondello dell’orologio è presente il lettore di battito cardiaco.

Le funzioni da smartwatch

Il punto di controllo delle funzioni da smartwatch è principalmente l’applicazione, da cui è possibile selezionare quali applicazioni o funzioni dello smartphone possono comunicare con l’orologio. Differentemente da molti smartwatch tradizionale, dove l’approccio consiste nel scegliere quali applicazioni disabilitare, in questo caso dovrete scegliere cosa abilitare. Nel mio caso ho scelto di abilitare unicamente la segnalazione delle chiamate telefoniche e WhatsApp, poiché volevo essere disturbato il meno possibile.

Quando arriva una chiamata telefonica l’orologio vibra e nel piccolo schermo OLED a ore 12 compare il nome di chi ci sta chiamando. L’orologio funziona solo come segnalatore passivo delle notifiche, cioè non potrete rispondere, effettuare chiamate o rifiutarle. Un click sulla corona spegne lo schermo e disabilita la notifica, così potrete anche decidere di non rispondere. Quando invece riceverete un messaggio l’orologio vibrerà e verrà mostrato il messaggio con un testo a scorrimento.

Oltre alle notifiche, che ovviamente potrete abilitare per qualsiasi applicazione presente sullo smartphone, ScanWatch Horizon offre le seguenti funzioni:

Analisi dei disturbi della respirazione

ECG

Saturazione ossigeno

Battito cardiaco

Analisi del sonno

Attività sportiva/passi

Respirazione

Iniziamo dal rilevamento automatico dei passi, la cui percentuale giornaliera è sempre sott’occhio tramite la complicazione a quadrante. È comoda, funziona bene, la precisione è discreta ma sufficiente per la tipologia di attività. Viene rilevata anche la distanza e i piani saliti. La possibilità di tracciare gli sport è limitata alla corsa, nuoto, camminata e bicicletta, mentre c’è una voce “altro”. Personalmente non trovo molto indicato un orologio del genere, con cassa in acciaio e cinturino in metallo per un uso sportivo, ma è una questione molto personale. Potete usarlo tranquillamente per tenere traccia dei vostri allenamenti, e l’attività sportiva viene anche rilevata in maniera autonoma. Probabilmente andrà bene se non siete super-sportivi, ma fate una corsetta, nuotata o passeggiata ogni tanto.

Come per Apple Watch – e ormai tutti gli altri – è presente una procedura guidata per la respirazione, sia visiva sia con le vibrazioni. Potrete impostare dei promemoria, non solo per la respirazione ma anche per evitare di stare troppe ore seduti.

Il rilevamento del battito cardiaco è continuo, cioè viene effettuata una misurazione più volte all’ora, e di conseguenza potrete avere sotto controllo anche l’ossigenazione del sangue, e questi dati vengono usati anche per rilevare disfunzioni nella respirazione. Potrete effettuare una misurazione ECG attivando la funzione, e poi esportare i dati tramite l’applicazione, che mostra un tracciato cardiaco completo. Ovviamente tutto ciò non è da considerare come un presidio medico-chirurgico, e lo stesso vale per praticamente tutti gli smartwatch, con solo pochissime eccezioni.

Il rilevamento del sonno è tutt’altra storia, e anche in questo caso la sua utilità dipende da come tollerate dormire con un orologio del genere al polso. Mi sono obbligato a tenerlo al polso un paio di notti per provare la funzione, con il risultato di aver dormito male; dipende da voi, ma certamente è più ingombrante e invasivo rispetto a molti altri smartwatch.

Si usa come un orologio normale

Il modo in cui Withings ha integrato le funzioni da smartwatch, e per quello che offrono, siete spinti a usare questo orologio principalmente come un normale orologio, e ciò è un bene. Potreste voler disabilitare completamente le notifiche, il contapassi è praticamente inosservato nella quotidianità, ma è bello avere un’indicazione ogni tanto che ci spinge ad alzarci dalla sedia.

Ho passato giorni interi senza praticamente usare le funzioni intelligenti, ma in alcune situazioni mi è tornato utile abilitare la registrazione di un’attività fisica, le notifiche o impostare facilmente un’allarme. Questi controlli sono subito disponibili dalla schermata principale dell’applicazione, di conseguenza attivarli o disattivarli è veloce e semplice.

Dall’applicazione potete scegliere quali funzioni smart attivare, quindi quali schermate mostrare e in quale successione, scegliendo quanto, per voi, questo orologio deve essere o meno smartwatch.

Tutti i dati rilevati vengono condivisi, se lo vorrete, con l’applicazione di monitoraggio dello smartphone, mentre non essendo presente il GPS, se vorrete ad esempio rilevare anche un percorso durante una corsa, verrà usato il GPS del telefono.

Autonomia

L’autonomia di ScanWatch Horizon con un uso normale, quindi con Bluetooth attivo e anche tutte le funzioni da smartwatch, è davvero interessante. Dopo 18 giorni d’uso ininterrotto, la batteria residua era al 36 %, di conseguenza posso confermare l’autonomia di circa un mese completo. Probabilmente se verrà usato in maniera più assidua, ad esempio misurando ogni giorno delle sessioni di allenamento, questa autonomia si ridurrà per assestarsi a circa tre settimane.

In ogni caso è possibile estendere questa autonomia di altri circa 20 giorni tramite una modalità di risparmio energetico, che si attiva quando il livello della batteria si abbassa a livelli critici. In questa modalità avrete accesso unicamente alla lettura dell’ora, ciò significa che le lancette dell’orologio non si fermeranno ancora per parecchi giorni, assieme al rilevamento dei passi. In pratica tutto quello che vedrete, lancette delle ore e complicazione dei passi, rimarranno disponibili.

Il tempo di ricarica completo è di circa due ore, ma in un’ora circa di ricarica si raggiungerà l’80% di autonomia. La ricarica avviene tramite un’apposita basetta magnetica.

In poche parole, l’autonomia non è un problema, ScanWatch Horizon è tra gli smartwatch, se così vogliamo definirlo, migliore sotto questo punto di vista. Potrete fare anche un lungo viaggio di parecchie settimane senza dover portare con voi il caricabatterie.

Verdetto

Faccio fatica a vedere ScanWatch Horizon come un classico smartwatch, e probabilmente sarebbe sbagliato vederlo come tale. È un orologio classico che all’occorrenza vi offre le notifiche, il rilevamento dell’attività fisica e anche altre funzioni avanzate da smartwatch, cioè tutte quelle legate al rilevamento del battito cardiaco.

L’applicazione è fatta bene e soprattutto permette di attivare e disattivare le varie funzioni, soprattutto le notifiche, in pochissimi secondi. Anche gli altri smartwatch possono essere “silenziati” facilmente, ma rimarranno sempre degli smartwatch a colpo d’occhio.

Questo orologio soddisfa una nicchia molto precisa, e lo fa molto bene. Soprattutto eliminando il grave problema che tutti gli smartwatch hanno ancora oggi, e cioè l’autonomia ridotta a uno o due giorni.