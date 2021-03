Grandi novità in casa Xiaomi! La nota azienda ha annunciato in data odierna nuovi smartphone che vanno ad ampliare la famiglia Mi 11, ovvero Mi 11 Lite e Mi 11 Lite 5G, Mi 11i e Mi 11 Ultra.

Sono inoltre stati presentati due nuovi prodotti dell’ecosistema Xiaomi: Mi Band 6, l’ultima versione della popolare serie wearable, e il nuovissimo Mi Smart Projector 2 Pro.

Mi 11 Lite e Mi 11 Lite 5G racchiudono tutti i vantaggi di un flagship in un design ultra leggero ed elegante. Grazie a un display AMOLED piatto da 6,55″ con supporto TrueColor a 10 bit, i due smartphone riproducono fino a 1,07 miliardi di colori.

Il promettente display con refresh rate a 90Hz e touch sampling a 240Hz, si abbina a un suono di qualità grazie ai doppi speaker con certificazione Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless.

Entrambi gli smartphone sono dotati di una tripla fotocamera posteriore con la principale da 64Mp e un sensore da 1/1,97″. A completare il comparto fotografico ci sono una camera ultragrandangolare da 8MP e una macro da 5MP.

Buone notizie anche sul fronte ergonomia. Con uno spessore di soli 6,81mm, lettore di impronte leggermente curvo posto lateralmente e un peso di soli 159g per Mi 11 Lite 5G e 157g per Mi 11 Lite, i dispositivi si presentano come tra i più leggeri disponibili sul mercato.

Mi 11 Lite 5G monta il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 780G realizzato con processo produttivo a 5nm, mentre Mi 11 Lite sfoggia un Qualcomm Snapdragon 732G a 8nm ed entrambi utilizzano la tecnologia di raffreddamento LiquidCool.

Equipaggiati di una batteria da 4.250mAh, 33W di ricarica rapida e caricatore da 33W incluso in confezione, Mi 11 Lite 5G e Mi 11 Lite promettono due giorni di autonomia che verificheremo in fase di recensione.

Mi 11 Lite 5G e Mi 11 Lite puntano su colorazione vivaci e brillanti tra cui Truffle Black, Mint Green e Citrus Yellow, mentre Mi 11 Lite si propone sul mercato in Boba Black, Bubblegum Blue e Peach Pink.

Mi 11 Lite sarà disponibile nel mercato Global a partire da 299 euro per la versione 6+64GB, mentre Mi 11 Lite 5G sarà venduto a partire da 369 euro per la versione 6+128GB. I prezzi per l’Italia saranno comunicati in un secondo momento.

Anche Mi 11i punta su un design sottile e compatto grazie a un display Samsung E4 AMOLED piatto da 6,67″, una scocca in vetro premium, uno spessore di 7,8mm e un lettore di impronte digitali laterale. Il supporto HDR10+, il refresh rate a 120Hz e touch sampling a 360Hz, così come i doppi speaker e il Dolby Atmos, dovrebbero garantire un’esperienza audiovisiva di alto livello.

Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera principale da 108MP con tecnologia Dual Native ISO che promette di catturare un eccellente livello di dettaglio anche nelle aree più scure dell’immagine, una fotocamera ultragrandangolare da 119° e una fotocamera macro da 5MP con lunghezza focale equivalente a 50mm.

Mi 11i adotta una configurazione a triplo microfono, consentendo anche l’Audio Zoom e può catturare video in 8K. PEr la registrazione di video quando cala il sole è presente la modalità Ultra Night Video. Una serie di funzioni aggiuntive AI e di editing video permettono agli utenti di migliorare rapidamente e facilmente la qualità dell’immagine e dei video.

Mi 11i, inoltre, offre prestazioni eccezionali grazie alla potente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888, tipica dei flagship del 2021.

Ma non è tutto, perché il device supporta il Wi-Fi 6 di ultima generazione e monta una grande batteria da 4.520mAh, con supporto per la ricarica rapida da 33W e caricatore incluso in confezione.

Mi 11i sarà disponibile in tre colori: Celestial Silver, Frosty White e Cosmic Black, a partire da 649 euro per la versione da 8+128GB. Anche in questo caso si tratta dei prezzi per la versione Global che arriverà in Europa ma i prezzi italiani sono ancora da confermare.

Tra i nuovi interessanti prodotti presentati a livello globale, e che arriveranno anche sul mercato italiano, c’è anche Mi 11 Ultra.

Mi 11 Ultra ha una fotocamera principale da 50MP la quale utilizza il più potente sensore per smartphone attualmente sul mercato, il GN2 di Samsung. Questo sensore è il primo a raggiungere 1/1.12″ di dimensioni ed è in grado di raggruppare i pixel a gruppi di 4 per ottenere quelli che l’azienda chiama Super Pixel da 2.8μm.

Mi 11 Ultra è anche il primo smartphone Xiaomi ad adottare un sistema di messa a fuoco laser Time-of-Flight a più punti e che dispone di un’accurata mappa di profondità a 64 zone, permettendo così di mettere a fuoco più velocemente, più accuratamente e con un campo visivo più ampio. Inoltre, è in grado di catturare immagini notturne con appena 0,02 lux di luce disponibile.

Mi 11 Ultra è dotato di una fotocamera periscopica da 48MP con lenti dallo zoom ottico 5x e capace anche di zoom ibrido 10x e zoom digitale 120x. La fotocamera ultra-grandangolare da 48MP è altrettanto capace, con lo stesso sensore Sony IMX586, e permette di catturare un campo visivo incredibilmente ampio di 128°.

Mi 11 Ultra sfoggia entrambe le apprezzate tecnologie Dual Native ISO Fusion e Stagger-HDR che hanno fatto il proprio debutto con Mi 10 Ultra. Tutti gli obiettivi del telefono supportano video 8K a 24fps.

Mi 11 Ultra è dotato di un display quad-curved WQHD+ Samsung AMOLED E4 da 6,81″ a 120Hz. Il display offre 1.700 nit di luminosità di picco e può riprodurre 1,07 miliardi di colori. Il supporto per Dolby Vision HDR e l’HDR10+ assicurano la possibilità di visione dei vostri contenuti preferiti in alta qualità.

Le specifiche si completano con una risoluzione pari a 3200 x 1440, un refresh rate a 120Hz e un touch sampling a 480Hz, il tutto protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus. Mi 11 Ultra dispone anche di un display AMOLED posteriore da 1,1” che funge da display always-on, finestra di notifica, specchio per i selfie e altro ancora.

Il dispositivo è dotato di doppio speaker e vanta una collaborazione con Harman Kardon, iniziata con Mi 11. Mi 11 Ultra sarà disponibile a partire a 1.199 euro nella versione da 12GB+256GB sul mercato Global, i prezzi per l’Italia saranno comunicato assieme a quelli degli altri prodotti in un secondo momento.

La tanto attesa Mi Band 6 sfoggia un ampio Display AMOLED Touch da 1,56” con una densità di pixel di 326ppi e un’ampiezza di circa il 50% in più rispetto alla precedente versione. Mi Smart Band 6 raddoppia le modalità di fitness arrivando a monitorare fino a 30 differenti workout tra cui un maggior numero di allenamenti indoor, sport professionali, zumba e street dance.

La smartband offre anche il rilevamento automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività svolte sporadicamente durante il giorno siano accuratamente registrate nelle statistiche e considerate nelle metriche giornaliere.

Mi Smart Band 6 consente la misurazione SpO 2 , il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno, compresa la fase REM e la qualità della respirazione mentre si dorme. Mi Smart Band 6 promette 14 giorni di autonomia e offre un sistema di ricarica magnetica clip-on/clip-off per la ricarica rapida.

Grazie anche alla sua certificazione per la resistenza all’acqua fino a 50 metri, Mi Smart Band 6 può essere indossata mentre si pratica nuoto, snorkeling o semplicemente sotto la doccia.

In Italia Mi Smart Band 6 sarà disponibile in sei colorazioni a partire da fine aprile al prezzo di 49,99 euro su mi.com, Mi Store Italia, Amazon e presso le principali catene di elettronica di consumo.

Mi Smart Projector 2 Pro, invece, porta nuove emozioni cinematografiche nelle case degli utenti. Offre una qualità video FHD 1920 x 1080, una luminosità fino a 1300 ANSI lumen e un supporto HDR10.

Il proiettore dispone di altoparlanti integrati da 10W che supportando la decodifica DTS-HD e Dolby Audio. Per risparmiare all’utente il fastidioso lavoro di posizionamento dello schermo, il dispositivo supporta la correzione trapezoidale omni-direzionale, provvedendo all’allineamento automatico delle dimensioni dello schermo e formando un rettangolo perfetto sulla parete da qualsiasi direzione entro i 40°.

È basato sul sistema operativo certificato Android TV e compatibile con Chromecast e Google Assistant. Mi Smart Projector 2 Pro, grazie al comando vocale integrato, si trasforma in un reale hub domestico intelligente.

Mi Smart Projector Pro 2 sarà disponibile a partire da maggio presso Mi Store Italia e su Amazon al prezzo di 999,99 euro. Eventuali promozioni saranno comunicate contestualmente all’arrivo sul mercato.