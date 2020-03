Xiaomi Mi 10 arriverà in Europa il 27 marzo 2020

La serie Xiaomi Mi 10 arriverà prima del previsto in Europa. Ad annunciarlo è stato lo stesso produttore, con un post pubblicato nel proprio profilo ufficiale di Twitter. L’evento, come precedentemente annunciato, sarà trasmesso online.

Dopo l’annullamento del MWC 2020 a causa del Coronavirus, un po’ tutti gli appassionati si chiedevano quando i prossimi top di gamma sbarcheranno ufficialmente anche in Europa. La data è stata finalmente annunciata: il 27 marzo. Tra pochi giorni, quindi, anche i consumatori europei potranno mettere le mani su quelli che saranno certamente due dei protagonisti del mercato mobile del 2020.

Enough waiting!

See you on March 27th!

Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4Alyth

— Xiaomi (@Xiaomi) March 6, 2020