Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: rivelata la data della presentazione

La nuova generazione di smartphone Xiaomi è quasi pronta a fare il proprio ingresso nel mercato: la società lancerà Mi 10 e Mi 10 Pro il 13 febbraio 2020 e sarà presente anche al MWC. Insomma, sembrerebbe proprio che il Coronavirus non abbia influenzato molto il lancio di questi attesissimi dispositivi.

Inizialmente, si pensava che la società potessi mostrare i suoi nuovi top di gamma durante il Mobile World Congress di Barcellona, evento che inizierà il prossimo 23 febbraio. Xiaomi ha infatti pubblicato un tweet in cui è presente il numero “10” composto da quelle che sembrerebbero essere delle lenti fotografiche. Insieme a questa immagine, è stata inclusa la frase “New Product Launch”.

Come scoperto dai colleghi di Fone Arena, la società asiatica ha successivamente annunciato un evento fissato per il 13 febbraio 2020, 10 giorni prima rispetto al MWC, in cui saranno mostrati i nuovi device. L’evento si terrà esclusivamente online, così da scongiurare il pericolo del virus cinese.

Xiaomi sembrerebbe non essersi risparmiata per quanto riguarda le specifiche tecniche. Si parla, per quanto riguarda il modello “meno potente”, di un sensore da 108 MP (che abbiamo già visto in Mi Note 10), 12 GB di memoria RAM LPDDR5, memoria interna di tipo UFS 3.0, un display AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e il processore Snapdragon 865. Probabilmente, vista la scheda tecnica, il costo potrebbe essere molto più alto rispetto al previsto.