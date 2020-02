Realme: durante il MWC arriverà un dispositivo di punta

Realme si prepara a presentare un nuovo smartphone di punta. Durante il MWC 2020 di Barcellona, la società, che è ben presto riuscita a ritagliarsi uno spazio nel mercato mobile, presenterà ai consumatori una smartband, una smart TV e un misterioso dispositivo.

A confermare questa ipotesi è stato il profilo ufficiale della divisione europea di Realme. Qui è infatti apparso un tweet in cui sono riportate le coordinate di Barcellona. Nella capitale spagnola, a fine febbraio, avrà luogo un importante evento dedicato agli smartphone, ovvero il Mobile World Congress.

If there were a realme global launch event, where it would be?

Shout out your answer here! pic.twitter.com/lo5Ngu5WX7

— realme Europe (@realmeeurope) February 5, 2020