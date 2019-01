Xiaomi, Redmi diventa un brand indipendente

La serie Redmi di Xiaomi diventa un marchio indipendente. L’annuncio è stato fatto sul social network cinese Weibo dopo che ieri erano stati allertati gli utenti con un post dall’account ufficiale che affermava che oggi l’azienda avrebbe annunciato qualcosa di importante. Il produttore cinese ha dato appuntamento al 10 gennaio per una conferenza in cui verranno svelati tutti i dettagli e probabilmente anche un nuovo smartphone.

Non è di certo il primo caso in cui una serie diventa un brand indipendente. Xiaomi lo ha già fatto con PocoPhone così come Huawei con Honor e Oppo con Realme. Tuttavia, sul sito ufficiale è stata pubblicata una foto con la stessa notizia ma a guardar bene si nota in proiezione la scritta 4800. Questo particolare ci riconduce alle indiscrezioni trapelate finora riguardanti un nuovo smartphone Xiaomi con fotocamera principale da 48MP.

Inoltre, rumors più recenti facevano riferimento proprio a un dispositivo Redmi. A sostegno di tale tesi, c’è anche il fatto che a volte gli enti cinesi come TENAA utilizzano questa nomenclatura per riferirsi ai pixel delle fotocamere. Certo, il riferimento potrebbe essere anche alla capienza della batteria ma l’ipotesi della fotocamera resta quella più plausibile.

Tuttavia, la scelta di rendere Redmi un sotto marchio potrebbe rafforzare ancor di più la posizione di Xiaomi, in quanto il brand è responsabile della maggior parte delle spedizioni grazie soprattutto a prezzi decisamente economici. Non ci resta che aspettare il 10 gennaio per scoprirne di più e sperare che il nuovo marchio continui a mantenere l’ottimo rapporto qualità/prezzo per i dispositivi di fascia bassa, che hanno permesso all’azienda di Lei Jun di essere al quarto posto nella classifica dei principali produttori di smartphone.