Xiaomi Mi Band 5 è molto vicina: ecco quando sarà svelata

Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe essere svelata il prossimo 11 giugno. Si parla già da diversi giorni – anche con immagini dal vivo – della nuova versione della celebre smartband prodotta dal brand cinese. Secondo i colleghi di GizChina, Xiaomi avrebbe anticipato la data della presentazione nel proprio profilo pubblico di WeChat.

Dopo il successo di Mi Smart Band 4 (disponibile su Amazon), i consumatori sono pronti a scoprire il modello successivo, che dovrebbe arrivare in due varianti (una per il mercato cinese e un’altra per quello globale). Mi Band 5 presenterà forse un display più ampio, con una diagonale di 1,2 pollici, e un design “plug-in”. L’aspetto estetico non dovrebbe presentare particolari differenze rispetto a quello del predecessore.

La nuova immagine diffusa mostra un display arrotondato e l’assenza di fori: è stata smentita l’ipotesi secondo cui sarebbe stato inserito un misterioso foro. Finalmente, Mi Band, anche fuori dalla Cina, presenterà la funzione NFC. Come avevamo riportato pochi giorni fa, il dispositivo avrà il sensore SpO2 (per la saturazione dell’ossigeno nel sangue), quello per il monitoraggio del ciclo mestruale e il monitoraggio della frequenza cardiaca sarà migliore.