Xiaomi Mi Mix 10 potrebbe arrivare presto con MIUI 15

Tutti gli appassionati di Xiaomi staranno attendendo con ansia l’arrivo del prossimo Mi Mix. Dopo l’annuncio dello scorso mese di settembre in cui il colosso tecnologico cinese ha svelato lo smartphone futuristico dotato di schermo pieghevole, il Mi Mix Alpha, mai ufficialmente commercializzato, ora si attende la presentazione di qualcosa di più concreto.

Il Mi Mix 3 5G è stato l’ultimo device della serie ad approdare sul mercato lo scorso febbraio. Stando alla logica successione nel tempo, il prossimo potrebbe arrivare sotto la denominazione di Mi Mix 4 o 5 ma, in realtà, le ultime indiscrezioni rivelerebbero che il nuovo smartphone possa essere denominato direttamente Mi Mix 10.

Pochi giorni fa, Xiaomi ha organizzato un evento in Cina per promuovere la sicurezza e la privacy dei dati e nel corso di tale manifestazione, sarebbero stati mostrati i nomi di alcuni prodotti e sistemi non ancora arrivati sul mercato.

Tra questi sarebbe emerso appunto quello del Mi Mix 10 unito addirittura ad un’altra novità, la MIUI 15. Si tratta di una combinazione alquanto particolare, considerato che l’azienda cinese ha da poco annunciato la MIUI 12, distante ben tre generazioni da quella citata. È infatti probabile che Xiaomi decida di saltare i numeri “13″ e “14” nella realizzazione della sua prossima versione personalizzata del sistema operativo. Tra le altre informazioni, sarebbe emerso che la futura MUII dovrebbe presentare diverse ottimizzazioni, tra cui il supporto alla frequenza di aggiornamento dei 120 Hz.

Considerato che in questo 2020 Xiaomi celebra il decimo anniversario dalla sua nascita e che sono stati già annunciati altri telefoni caratterizzati dal numero 10 come lo Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Youth, non è da escludere che lo stesso possa accadere con il prossimo Mi Mix.

Non abbiamo informazioni specifiche sul device ma quasi sicuramente non deluderà lato prestazioni grazie alla presenza presumibilmente dello Snapdragon 865 unito ad uno schermo di tipo OLED.