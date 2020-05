Xiaomi Mi Mix Alpha: un indizio riaccende le speranze

Un indizio fa intuire che Xiaomi stia finalmente per lanciare il nuovo Mi Mix Alpha, un dispositivo che fa del design il suo vero punto forte. Questo smartphone è stato per mesi il protagonista di diverse indiscrezioni, è stato mostrato in delle immagini e alcuni fortunati utenti lo hanno potuto ammirare durante le aperture di alcuni Mi Store.

Il dispositivo con display avvolto (il rapporto schermo/scocca è di circa il 180%) sarebbe dovuto arrivare entro il 2019 sugli scaffali dei negozi, ma per il momento Xiaomi non ha ancora iniziato la produzione di massa. Agatha Tang, Product PR di Xiaomi, ha appena pubblicato su Twitter un filmato in cui viene mostrato questo atteso dispositivo.

#MiMIXAlpha hands-on with @MiaWang1101 I could stare at that dynamic wallpaper all dayyy 🔮 pic.twitter.com/k9WbDHWKBP — Agatha Tang (@aggasaurus) May 26, 2020

Un video della durata di appena 27 secondi ha riacceso nei consumatori una rinnovata speranza: Mi Mix Alpha arriverà presto nel mercato? Alcune indiscrezioni avrebbero anticipato che lo smartphone, riconosciuto con il nome in codice di “Draco”, potrebbe ottenere un aggiornamento tecnico: si passerà forse dal SoC Snapdragon 855+ a Snapdragon 865. Una scelta che sarebbe comprensibile, visto che il prezzo di questo dispositivo sarà molto alto (si parlava di circa 2.500/2.800 dollari). Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il futuro di Mi Mix Alpha.