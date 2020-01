Xiaomi Mi Watch Color è stato ufficialmente svelato

Xiaomi Mi Watch Color si prepara a sbarcare nel mercato: lo smartwatch è stato ufficialmente svelato con un nuovo video. Questo dispositivo, a differenza di Mi Watch, sembrerebbe essere un prodotto perfetto specialmente per gli sportivi e per i consumatori più giovani, grazie specialmente ai cinturini disponibili in diverse tonalità.

In base a quello che possiamo scoprire nel filmato, questo nuovo orologio intelligente avrà un quadrante circolare disponibile nelle tonalità nero, oro e argento. A destra sono invece collocati ben due pulsanti. La principale caratteristica è il cinturino intercambiabile: i consumatori potranno scegliere uno tra i numerosi colori disponibili.

Lo smartwatch avrà alcuni sensori comuni nei dispositivi di questa tipologia, come il rilevamento dell’attività fisica, monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno. Collegandolo allo smartphone, sarà inoltre possibile consultare velocemente le notifiche.

Non si conoscono le specifiche tecniche e la versione del sistema operativo. La fonte riporta esclusivamente un display AMOLED da 1,39 pollici e una batteria da 420 mAh, che dovrebbe assicurare 14 giorni di autonomia.

Questo atteso Xiaomi Mi Watch Color dovrebbe essere lanciato durante i prossimi giorni in Cina e non sappiamo ancora se verrà distribuito anche nel resto del mondo. Il costo dovrebbe essere pari a 799 CNY (circa 100 euro).