Migliori smartwatch per bambini (aprile 2024)

La categoria degli smartwatch per bambini è nata in tempi relativamente recenti ma si è allargata molto velocemente includendo moltissimi dispositivi dedicati ai più svariati utilizzi.

Come non è per nulla semplice scegliere il migliore smartwatch per adulti, anche la scelta di un gadget tecnologico simile per i più piccoli necessita un'attenta riflessione e soprattutto l'identificazione delle specifiche più importanti da non sottovalutare.

Quando si sceglie uno smartwatch per i più giovani è necessario identificare per prima cosa l'uso che ne si vuole fare, cosa che dipende sicuramente anche dalla fascia d'età del bambino. Sono molto importanti fattori come la connettività internet e la geolocalizzazione tramite GPS, ma anche le varie funzioni di emergenza come la possibilità di mettersi in contatto con i propri genitori o chiedere aiuto.

La leggerezza e la vestibilità del prodotto non sono da sottovalutare, i bambini potrebbero presto non voler più indossare un qualcosa di pesante e scomodo per l'intera giornata. Il tracciamento dell'attività fisica e la possibilità di stimolare il bambino a svolgere attività utili come la lettura, lo studio o il gioco all'aperto tramite gamification sono di certo un valore aggiunto non da poco.

Perché acquistare uno smartwatch per bambini?

Prima di capire nel dettaglio come fare a decidere qual è il migliore smartwatch per bambini da acquistare, tuttavia, è necessario rispondere ad un'ulteriore domanda: perché dovreste pensare di acquistarne uno?

Tranquillità dei genitori

Una delle motivazioni che spinge i genitori ad acquistare uno smartwatch per i propri figli è la tranquillità di sapere sempre dove essi si trovano e di poter comunicare con loro in ogni momento in caso di necessità.

Gli smartwatch dedicati ai bambini sono infatti spesso dotati di connettività telefonica che permette la comunicazione con una selezione ristretta di contatti fidati, oltre che di un'antenna GPS che ne permette il controllo a distanza.

Far sapere ai bambini che si può conoscere la loro posizione può favorire il rispetto reciproco e aiutare anche i genitori a lasciare più liberi i propri bambini, dandosi dei limiti e permettendogli di imparare a gestirsi con più autonomia senza per forza correre inutili rischi.

Indipendenza dei bambini

E proprio lasciando più liberi i bambini possono imparare ad essere più indipendenti. Uno smartwatch può insegnargli ad impostare le proprie sveglie, ad utilizzare un cronometro per le proprie attività scolastiche e non, oltre che a controllare la propria attività fisica sfruttando sistemi come la "gamification" per spingerli ad essere più attivi impostando dei traguardi da raggiungere.

Questi sono solamente alcuni degli esempi, la maggior parte delle funzioni sono però disponibili anche su uno smartphone o un tablet.

Smartphone e tablet sono dannosi, se non usati nel modo corretto

Fornire a un bambino uno smartphone o un tablet può portare però con sé anche diversi lati negativi, come una più forte distrazione dai propri impegni scolastici o dal socializzare con gli altri e soprattutto è molto più facile che tali prodotti vengano smarriti o rubati.

Alcuni bambini che non hanno accesso a genere di "bene di lusso" potrebbero benissimo pensare di rubarlo, senza ovviamente conoscere a fondo le conseguenze delle proprie azioni. Allo stesso modo, uno smartphone può attirare coetanei malintenzionati ed essere fonte di estorsione, con gravi conseguenze psicologiche per un bambino.

Inoltre, anche se il bambino ha accettato di rispondere alle chiamate dei genitori, dimenticherà immediatamente questo requisito una volta che lo smartphone sarà in suo possesso. Anche se il bambino accetta di rispondere alle chiamate, l'uso eccessivo dello smartphone per la visione di video o per giocare scarica rapidamente la batteria.

Dopotutto, lo smartphone è molto più di un semplice telefono cellulare ed è questo che alla fine causa dei problemi. I bambini potrebbero essere esposti ai pericoli dei social network, della rete e ritrovarsi in situazioni molto spiacevoli se non educati a dovere.

Uno smartwatch per bambini risolve praticamente ognuno di questi problemi, permettendo ai genitori di controllare per quanto tempo ed in che modo i loro figli hanno accesso al mondo online.

Come scegliere il miglior smartwatch per bambini

Fanno parte della categoria smartwatch per bambini quegli orologi digitali/connessi solitamente indicati per l'utilizzo tra gli 8 e i 12 anni. Secondo alcuni recenti studi, dopo i 12 anni è probabile che il ragazzino abbia ormai preso sufficiente dimestichezza con la tecnologia e sia maturato abbastanza da potergli affidare il primo smartphone, mentre al di sotto degli 8 anni i bambini passano il tempo sempre in compagnia di un adulto responsabile.

Tra le funzioni comuni alla maggior parte degli smartwatch dedicati a questa fascia di età troviamo:

Connettività telefonica e/o dati - utile per poter comunicare con i contatti fidati anche lontani da una rete Wi-Fi

- utile per poter comunicare con i contatti fidati anche lontani da una rete Wi-Fi Localizzazione GPS - indispensabile per localizzare la posizione precisa del bambino in tempo reale senza limiti di distanza

- indispensabile per localizzare la posizione precisa del bambino in tempo reale senza limiti di distanza Zone sicure (scuola, casa, ecc...) - se il bambino esce dalla zona, i genitori ricevono un avviso sul proprio smartphone tramite l'applicazione

- se il bambino esce dalla zona, i genitori ricevono un avviso sul proprio smartphone tramite l'applicazione Cronologia degli spostamenti - permette ai genitori di controllare i movimenti del loro bambino per un certo periodo di tempo, di solito fino a 30 giorni

- permette ai genitori di controllare i movimenti del loro bambino per un certo periodo di tempo, di solito fino a 30 giorni Sensore anti-smarrimento - un allarme che avverte i genitori non appena il bambino si toglie l'orologio

- un allarme che avverte i genitori non appena il bambino si toglie l'orologio Allarme batteria - avvisa i genitori quando la batteria dello smartwatch è quasi scarica

- avvisa i genitori quando la batteria dello smartwatch è quasi scarica Modalità scuola - permette ai genitori di impostare fasce orarie che vietano l'uso dell'orologio

- permette ai genitori di impostare fasce orarie che vietano l'uso dell'orologio App per la gestione - alcuni degli smartwatch per bambini dispongono di un'app dedicata per la gestione remota, altri sono completamente indipendenti

Mentre per quanto riguarda le caratteristiche fisiche degli smartwatch per bambini bisogna tenere conto di: