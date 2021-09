Xiaomi Pad 5 arriva ufficialmente in Italia, ecco prezzi e disponibilità

La presentazione di Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro non ha visto come protagonisti solamente i due nuovi top di gamma della casa cinese. Il brand ha svelato anche diversi prodotti del suo ecosistema Smart Life come un sistema di router mesh, una TV e un’aspirapolvere robot, ma c’è un annuncio particolare che sicuramente attirerà di più l’attenzione dei fan: Xiaomi Pad 5 arriva ufficialmente in Italia!

Annunciato per il mercato cinese in occasione dell’evento dedicato a Xiaomi MIX 4, Xiaomi Pad 5 è un tablet Android pensato per la produttività e per l’intrattenimento. Il suo arrivo sul territorio nazionale farà sicuramente felici i fan del brand che potranno presto acquistare presso i canali di vendita ufficiali il nuovo tablet dal prezzo aggressivo e dalle caratteristiche tecniche interessanti.

Xiaomi Pad 5 ha un display da 11″ con risoluzione WQHD+ in grado di raggiungere i 120Hz di frequenza di aggiornamento e che supporta la visualizzazione dei contenuti HDR Dolby Vision. L’esperienza multimediale è arricchita dalla presenza di quattro speaker con certificazione Dolby Atmos.

Sotto la scocca è installato un SoC Qualcomm Snapdragon 860, più che capace di portare a termine qualsiasi tipo di operazione si possa richiedere al tablet di Xiaomi, permettendo anche agli utenti di godersi un’ottima esperienza di gioco tra la visione di un film e la modifica di un documento o la navigazione web. La batteria da 8720mAh supporta la ricarica rapida fino a 33W.

Parlando di documenti, Xiaomi Pad 5 supporta nativamente la scansione dei testi tramite la fotocamera da 13MP, file che potranno poi essere modificati con facilità grazie alla Xiaomi Smart Pen, la quale supporta 4096 livelli diversi di pressione e ha una frequenza di campionamento di 240Hz per il massimo della reattività. Le videochiamate per scuola o lavoro non saranno un problema, grazie alla fotocamera frontale integrata da 8MP.

“Xiaomi Pad 5 arriva al momento giusto, in cui lavoro e studio vengono svolti anche da remoto. Questa nuova e sempre più diffusa modalità permette di passare da un’attività a all’altra in un solo istante. Avere una postazione all-in-one è quindi un valore aggiunto per tutti gli utenti che vogliono poter svolgere le loro attività ovunque si trovino, in casa, in classe o in ufficio” – ha dichiarato TJ Walton, Product Marketing Manager di Xiaomi international.

Xiaomi Pad 5 sarà disponibile dal 23 settembre nella configurazione da 6GB/128GB su mi.com e presso i Mi Store Italia al prezzo di 399,90 euro.

A partire dalle ore 9:00 sarà possibile acquistarlo su mi.com a un prezzo early bird di 299,90 euro valido per 24h (fino a esaurimento scorte) oppure a partire dalle ore 18:00 del 30 settembre in bundle con Xiaomi Smart Pen. Xiaomi Smart Pen si potrà anche acquistare separatamente al prezzo di 99,90 euro a partire dal 30 settembre.