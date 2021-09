Xiaomi 11T e 11T Pro ufficiali: 120Hz, 108MP e 120W possono bastare?

Siamo ufficialmente entrati nella parte più calda dell’anno per quanto riguarda le novità tecnologiche. Oggi è il turno di Xiaomi che ha presentato ufficialmente i suoi nuovissimi 11T e 11T Pro, i primi dispositivi del brand arrivati in Europa ad abbandonare lo storico brand “Mi”, disponibili fin da subito anche in Italia!

Addio display LCD

Xiaomi continua come ormai da tradizione a rispettare la propria road map in merito ala presentazione di nuovi smartphone. A lato infatti dei top gamma presentati nel primo quadrimestre, sono stati sempre annunciati negli scorsi anni delle varianti “T” riviste e potenziate. Anche quest’anno non è da meno, con 11T e 11T Pro pronti a ereditare quanto di buono visto con Mi 11 soltanto pochi mesi fa, migliorando in maniera veramente importante la passata generazione Mi 10T.

A partire dai display, ora in tecnologia OLED per entrambi i modelli, e arrivando alla ricarica ultra rapida che è diventata ormai terreno di scontro fra le aziende, con Xiaomi che si dimostra leader in questo settore grazie alla sbalorditiva tecnologia a HyperCharge a 120W disponibile sul modello Pro appena presentato, la gamma 11T ha molto da dire.

Grazie alla tecnologia a 120W sarà infatti possibile ottenere una velocità di ricarica veramente “folle”, con il 72% di autonomia recuperabile in solamente 10 minuti di alimentazione. Xiaomi garantisce inoltre che questo sistema di ricarica manterrà la salute della batteria all‘80% dopo ben 800 cicli di carica. L’azienda ha implementato 34 sistemi di sicurezza diversi per prevenire surriscaldamento e garantire il massimo dell’affidabilità ricevendo la certificazione TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System Certification.

Per quanto riguarda i pannelli saranno sicuramente felici gli amanti degli schermi piatti, utilizzati per entrambi i modelli, in tecnologia OLED a soppiantare gli LCD della passata generazione. Alta frequenza di aggiornamento e sensibilità al tocco (rispettivamente fino a 120Hz e 480Hz) completano il quadro di due display che si meritano sicuramente l’inserimento nella fascia più alta del segmento.

108MP sempre più protagonisti

Oltre ai nuovi display e alle batterie dotate di ricarica rapida, anche il comparto fotografico è protagonista in questi due nuovi prodotti targati Xiaomi. Per entrambi sono presenti dei set up a multipla fotocamera, con sensori principali da ben 108MP in grado d’immortalare scatti dotati di dettagli incredibili. Fra le funzioni più interessanti di queste nuove fotocamere troviamo inoltre:

Funzione AI avanzata per foto e video con “qualità cinematografica”

Funzione Audio zoom che concentra la cattura del suono sul soggetto inquadrato

Funzione HDR avanzata (HDR10+)

Funzione night mode non solo per le foto ma anche per i video

Schede tecniche complete

A seguire quindi il resoconto completo delle specifiche di questi due nuovi smartphone targati Xiaomi:

Xiaomi 11T Pro

Processore: Qualcomm Snapdragon 888 (sistema dissipazione a camera di vapore)

Qualcomm Snapdragon 888 (sistema dissipazione a camera di vapore) RAM: 8GB/12GB LPDDR5

8GB/12GB LPDDR5 Memoria interna: 128/256GB UFS 3.1

128/256GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori: principale da 108MP f/1.75 (lenti 7P, pixel da 2,1μm, pixel binning 9-in-1 Super Pixel, video 8K, video HDR10+) grandangolo da 8MP f/2.2 FOV 120° macro 5MP f/2.4 con AF (3-5cm)

Fotocamera frontale: 16MP f/2.45

16MP f/2.45 Batteria: 5000mAh, supporto ricarica HyperCharge 120W (caricatore in confezione)

5000mAh, supporto ricarica HyperCharge 120W (caricatore in confezione) Display: pannello piatto da 6,67″ AMOLED, 120Hz, FullHD+ (2400×1080 pixel)

pannello piatto da 6,67″ AMOLED, 120Hz, FullHD+ (2400×1080 pixel) Dimensioni: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm

164,1 x 76,9 x 8,8 mm Peso: 204g

204g Colori: Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue

Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue Audio: speaker stereo in collaborazione con Harman Kardon

speaker stereo in collaborazione con Harman Kardon Altro: Bluetooth 5.2, NFC, Dual SIM, Dual 5G, Wi-Fi 6, Sensore impronte digitali capacitivo laterale

Xiaomi 11T

Processore: MediaTek Dimensity 1200-Ultra

MediaTek Dimensity 1200-Ultra RAM: 8GB

8GB Memoria interna: 128/256GB UFS 3.1

128/256GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori: principale da 108MP (f/1.75, EIS, lenti 7P, pixel da 2,1μm, pixel binning 9-in-1 Super Pixel) grandangolo da 8MP f/2.2 FOV 120° macro 5MP f/2.4 con AF (3-5cm)

Fotocamera frontale: 16MP f/2.45

16MP f/2.45 Batteria: 5000mAh, supporto ricarica rapida 67W (caricatore in confezione)

5000mAh, supporto ricarica rapida 67W (caricatore in confezione) Display: pannello piatto da 6,67″ AMOLED, 120Hz, FullHD+ (2400×1080 pixel)

pannello piatto da 6,67″ AMOLED, 120Hz, FullHD+ (2400×1080 pixel) Dimensioni: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm

164,1 x 76,9 x 8,8 mm Peso: 203g

203g Colori: Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue

Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue Audio: speaker stereo

speaker stereo Altro: Bluetooth 5.2, NFC, Dual SIM, Dual 5G, Wi-Fi 6, Sensore impronte digitali capacitivo laterale

Disponibilità e prezzi

Xiaomi 11T Pro sarà disponibile in Italia a partire dal 28 settembre presso i seguenti riveditori e ai prezzi elencati:

Xiaomi 11T Pro – 8GB/128GB: 649,90 euro presso mi.com e Amazon

presso mi.com e Amazon Xiaomi 11T Pro – 8GB/256GB: 699,90 euro presso mi.com e i Mi Store Italia

La versione da 8GB/128GB sarà acquistabile al prezzo scontato di 599,90 euro in bundle con Mi TV P1 32” (fino a esaurimento scorte) grazie alla promozione early bird che partirà dalle ore 13:00 del 28 settembre su mi.com e rimarrà attiva per 24h. Chi acquisterà il prodotto su Amazon, invece, oltre al prezzo promo otterrà un voucher del valore di 100 euro da applicare direttamente nel carrello al momento dell’acquisto.

Lo smartphone verrà poi proposto nella versione 8GB/256GB in bundle con Mi Watch a partire da metà ottobre fino al 31 dello stesso mese presso i principali operatori telefonici e le catene di elettronica di consumo più conosciute.