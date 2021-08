Xiaomi MIX 4, la leggenda è finalmente realtà

Aggiornamento del 10/08/2021 ore 19:13 – Xiaomi ci ha confermato che effettivamente il nome dello smartphone è solamente “MIX 4” senza la classica parola “Mi” a precedere che solitamente contraddistingue gli smartphone del brand. Abbiamo corretto l’articolo per rispecchiare questo cambio di nomenclatura.

Durante un lunghissimo evento dedicato principalmente al mercato cinese, Xiaomi ha annunciato al mondo il suo nuovo top di gamma della serie MIX.

Xiaomi MIX 4 arriva dopo anni di leak, speculazioni e anticipazioni. Con specifiche tecniche di altissimo livello, un design elegante, una fotocamera integrata sotto al display e una ricarica velocissima, riuscirà a conquistarvi?

Xiaomi ha investito moltissimo per lo sviluppo del display di MIX 4. Il risultato è un pannello AMOLED da 6,67″ con densità di pixel di circa 400ppi anche nella zona che copre una delle più grandi innovazioni di questo smartphone.

Xiaomi MIX 4 sarà infatti il primo smartphone del brand ad utilizzare una fotocamera CUP (Camera Under Display) da 20MP. Sul retro un modulo fotografico che assomiglia a quello di Mi 11 Ultra, ma del 30% meno ingombrante, contiene le tre fotocamere principali: un sensore Samsung da 108MP, una grandangolare con lenti con correzione di forma e un teleobiettivo con lente periscopica.

È il primo smartphone al mondo ad utilizzare l’ultimo chip top di gamma Snapdragon 888 Plus di Qualcomm e una batteria da 4500mAh in grado di ricaricarsi a 120W via cavo (80% in 10 minuti e 100% in 15 minuti) e 50W wireless.

Specifiche tecniche Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX 4 Dimensioni e peso 162,65 x 75,35 x 8,02 mm

225g Display 6,67″ AMOLED FullHD+ (1080 x 2400 pixel)

120Hz (480Hz touch sampling rate)

10 bit, HDR+, Dolby Vision

Corning Gorilla Glass Victus Processore Qualcomm Snapdragon 888 Plus RAM 8GB/12GB LPDDR5 Memoria 256GB/512GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori 108MP Samsung HMX, OIS, 0,8µm (1,6µm con binning 4-in-1)

13MP free-form, FOV 120°

8MP periscopio zoom ottico 5x, OIS Fotocamera anteriore 20MP CUP (Camera Under Panel) Batteria e ricarica 4500mAh

120W via cavo

50W wireless Software Android 11, MIUI Altro 5G, Wi-Fi 6E, A-GPS, USB-C, NFC, Speaker Stereo by Harmon Kardon, Hi-Res audio, X-axis linear motor, IP68

Disponibilità e prezzi

Non sappiamo ancora quando e se Xiaomi MIX 4 arriverà nel nostro Paese, tuttavia sarà acquistabile sul territorio cinese nelle versioni in ceramica bianca o nera al prezzo di 4999 yuan (657,89 euro) nella versione 8GB/128GB, 5299 yuan (697,37 euro) per la 8GB/256GB, 5799 yuan (763,17 euro) per la 12GB/256GB e 6299 yuan (828,97 euro) per la 12GB/512GB.