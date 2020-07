Xiaomi Redmi 9A e Redmi 9C ufficiali in Italia, che autonomia!

Xiaomi Redmi 9A e Redmi 9C sono ufficiali in Italia. L’azienda Cinese si fa largo tra le fila degli entry level e propone due smartphone essenziali, economici e dall’incredibile autonomia.

Entrambi costeranno davvero poco ma ciò non toglie che offriranno un design fresco e senza fronzoli, adatto per tutte le persone che cercano uno smartphone aggiornato ad Android 10.

Redmi 9A possiede un display da 6,53 pollici con una risoluzione HD+ a tecnologia LCD, con un notch contenente una fotocamera frontale.

Dispone di un SoC Mediatek Helio G25 e di una capiente batteria da 5000 mAh che assicurerà un’autonomia davvero notevole. La fotocamera posteriore è formata da un singolo sensore da 13 MP con la sola presenza di un flash a Led.

Le configurazioni partiranno da quella base con 32 GB di memoria interna e 2 GB di RAM. L’archiviazione è espandibile con una Micro SD fin oa 512 GB.

Android 10 il sistema operativo, MIUI 11 l’interfaccia utente. I principali sensori sono tutti presenti, A-GPS, WiFi Dual Band e Bluetooth 5, così come il connettore Type-C (non scontato in smartphone di tale fascia).

Redmi 9C possiede un display da 6,53 pollici in risoluzione HD+ a tecnologia LCD con una fotocamera anteriore posizionata nel notch in alto.

Il SoC è il Mediatek Helio G35 ed anche in questo caso avrà una super autonomia grazie ad una batteria integrata da 5000 mAh. La configurazione base parte da 32 GB di memoria interna con 2 GB di RAM, espandibile con Micro SD fino a 512 GB.

Sistema operativo Android 10 con MIUI 11. Redmi 9C Sarà aggiornato alla MIUI 12 e porta di collegamento è la Type-C. Sensori principali presenti, Bluetooth 5, WiFi Dual Band e A-GPS.

Ora vi parliamo del capitolo prezzi e disponibilità.

Redmi 9C sarà disponibile in Italia da inizio settembre al prezzo di 149,90 euro, nei colori Sunrise Orange, Twilight Blue e Midnight Gray. Nel nostro paese sarà commercializzata sola la versione con 64 GB di memoria interna con 3 GB di RAM.

Redmi 9A sarà disponibile da fine luglio nella variante 32 GB di memoria interna e 2 GB di RAM al prezzo di 119,90 euro nella colorazione verde acqua.

La società cinese non si è fermata qui e ha presentato anche altri due prodotti interessanti: le MI True Wireless Earphones 2 Basic e la MI TV Stick in versione Full HD.

Xiaomi sostiene che i nuovi auricolari true wireless sono adatti per chi vuole un ottimo prodotto, che costi il giusto ma che non debbano sottostare ad una scarsa autonomia.

Il prodotto dispone della funzione di cancellazione di rumore di fondo, grazie ai microfoni che raccolgono continuamente l’audio esterno.

Il Case dove sono conservate garantisce tre ricariche complete per entrambi, di cui una dura circa 5 ore in riproduzione continua. Il corpo degli auricolari è sensibile al tocco così da poter comandare la riproduzione musicale come più ci aggrada, anche tramite comandi vocali.

Il prezzo è di 39,99 euro e solo per domani sarà possibile acquistarle sul Mi Store online a 34,99 euro. Arriveranno comunque anche nei negozi fisici ma solo prossimamente.

Infine, parliamo della Mi TV Stick che nel nostro paese arriverà solo in formato Full HD.

All’interno presente Android TV 9.0 e 8 GB di memoria interna. Essendo un dispositivo legato allo streaming di dati non deve necessariamente avere una memoria capiente. Per l’audio sarà compatibile con il Dolby Audio e DTS Sorround, i contenuti saranno supportati fino a 1080p a 60 fps.

Il prezzo della Mi TV Stick è di 39,99 euro e potrà essere acquistata dal 20 luglio.