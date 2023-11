Xiaomi Smart Band 8, oltre i confini del bracciale | Recensione

Le Smart Band di Xiaomi, in passato conosciute con il nome Xiaomi Mi Band, hanno guadagnato una vasta popolarità grazie al loro prezzo competitivo inferiore ai 50 euro e alle funzionalità avanzate. Con l'arrivo della Xiaomi Smart Band 8, la generazione più recente di questa linea di fitness tracker, ci sono state significative migliorie a livello di design, funzionalità e prestazioni.

Eleganza e comfort

La Xiaomi Smart Band 8 presenta un design che, sebbene sembri simile a quello del suo predecessore, incorpora due modifiche chiave. La struttura in metallo conferisce un tocco di eleganza, mentre il nuovo stile del cinturino, che si collega direttamente al tracker, aggiunge un elemento di praticità. Tuttavia, va sottolineato che i cinturini della Smart Band 7 (o precedenti) non sono più compatibili con il nuovo modello, una considerazione importante per chi sta pensando di effettuare un aggiornamento.

La leggerezza e la comodità rimangono punti di forza, con la Smart Band 8 che pesa solo 14 grammi senza il cinturino in silicone. Il nuovo design prevede due pulsanti di sgancio rapido, un dettaglio funzionale che aggiunge praticità all'esperienza utente. Esistono degli accessori extra che consentono di legare la Smart Band 8 al collo come un pendente o alle scarpe da corsa per un rilevamento migliore degli esercizi (più dettagli in seguito).

La resistenza all'acqua fino a 5ATM consente l'utilizzo della Band 8 anche durante il nuoto, un aspetto apprezzato da chi pratica sport acquatici.

Il display AMOLED da 1,62 pollici offre una risoluzione di 192 x 490 pixel, garantendo una visualizzazione chiara delle informazioni. È anche sufficientemente luminoso per la dimensione. Un aggiornamento notevole è il refresh rate a 60Hz, superiore ai 30Hz delle Band precedenti, che conferisce una fluidità notevole ai movimenti della UI schermo.

Con una luminosità massima di 600 nit in modalità automatica, è anche dotato di una funzione Always-On Display (AOD). La varietà di quadranti nell'app Mi Fitness, comprese alcune con mini-giochi, aggiunge un tocco di personalizzazione e divertimento.

Tuttavia, la mancanza di un pulsante home/indietro, presente nelle generazioni precedenti, potrebbe risultare scomoda durante l'allenamento, dovendo ripiegare su gesture che possono risultare difficili con le dita sudate. Il motore per la vibrazione è molto forte nella sua impostazione predefinita e può essere settato per vibrare ancora un po' più forte.

È importante notare che manca il GNSS (o GPS), e la versione internazionale non include l'hardware necessario alle funzionalità NFC, una scelta che potrebbe deludere alcuni utenti. Stranamente, Xiaomi ha deciso di tornare al Bluetooth 5.1 quando la Smart Band 7 era già in possesso della versione 5.2. Il dispositivo supporta comunque ancora le funzionalità Bluetooth Low Energy (BLE).

Una miriade di opzioni per salute e benessere

In termini di funzionalità di tracciamento della salute, la Smart Band 8 mantiene la completezza del modello precedente. Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, la stima dell'ossigenazione nel sangue SpO2, il monitoraggio del sonno e dello stress sono presenti e offrono un quadro completo del benessere generale dell'utente.

Il tracciamento della frequenza cardiaca è personalizzabile, consentendo intervalli di 1, 10 o 30 minuti. Il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue è configurabile per l'intera giornata, compreso mentre si dorme. L'accuratezza delle letture è buona, sebbene non sia un prodotto di grado medico.

Il sistema di tracciamento fornisce informazioni dettagliate sulla qualità del sonno, con un'applicazione dedicata che mostra la suddivisione tra sonno profondo, leggero e REM.

L'elenco impressionante di 151 modalità di allenamento, che spaziano dalle attività standard come la corsa e il sollevamento pesi a attività più insolite come il volo di aquiloni o i giochi da tavolo, è una delle caratteristiche distintive della Smart Band 8. La presenza di tutte queste attività direttamente sul polso è un vantaggio significativo per chi ama variare le proprie routine di fitness.

Il tracciamento delle attività è migliorato rispetto ai modelli precedenti, con una precisione superiore nel conteggio dei passi. L'opzione di riconoscimento automatico dell'allenamento è una caratteristica comoda, anche se la mancanza del GPS integrato può essere un limite per gli appassionati di corsa.

L'app Mi Fitness memorizza fino a un mese di dati sulla salute e sull'allenamento per tenere traccia dei propri progressi. È inoltre possibile sincronizzare i dati di allenamento con Strava e Apple Health sugli smartphone iOS.

La Xiaomi Smart Band 8 offre diverse funzionalità specifiche per la corsa, tra cui la possibilità impostare obiettivi di distanza, frequenza cardiaca e tempo. La modalità "Smart Companion" mostra la posizione dell'utente rispetto al ritmo impostato in tempo reale. Il "Vitality Score" è un nuovo strumento di valutazione dell'attività personale (PAI) che tiene conto del movimento e dei modelli di esercizio nel corso di sette giorni, fornendo un punteggio cumulativo.

La Running clip (opzionale, da acquistare a parte) consente di effettuare letture aggiuntive una volta attivata la modalità "Pebble" dall'app Mi Fitness e collegata la Band 8 alle scarpe da corsa. Questa modalità fornisce misure più specifiche e presumibilmente più precise su cadenza, lunghezza della falcata, tempo di contatto con il suolo e forza d'impatto. Queste funzioni sono sicuramente preziose per i runner appassionati.













Il software della Smart Band 8 sarà molto familiare per gli utenti di vecchia data delle Mi Band. L'accesso alle funzionalità principali è facile, con la possibilità di personalizzare i widget e aggiungere scorciatoie per un accesso rapido alle app preferite.

Le funzionalità di notifica di base sono presenti, consentendo di ricevere messaggi di testo senza possibilità di risposta diretta. Le altre funzionalità includono sveglia, timer, widget meteo, promemoria, controlli musicali, esercizi di respirazione e un pulsante per la fotocamera dello smartphone abbinato.

Se in passato avete usato una Band più vecchia, probabilmente avete usato l'applicazione Zepp Life che ora è stata sostituita da Mi Fitness. È possibile trasferire tutti i vecchi dati tra le due app.

Batteria di lunga durata

La durata della batteria è uno dei punti di forza della Smart Band 8. Xiaomi afferma che la batteria da 190mAh può durare fino a 16 giorni con un uso standard e 6 giorni con l'AOD attivato. La nostra esperienza ha dimostrato una durata della batteria di 7 giorni o poco più con tutte le funzionalità attive, il che è comunque notevole.

La funzione Always-On Display (AOD) riduce la durata della batteria, ma la modalità risparmio energetico può estendere l'autonomia oltre i 19 giorni. Una nuova caratteristica di stima dell'autonomia residua fornisce un'indicazione precisa del tempo rimanente prima della ricarica, offrendo agli utenti maggiore controllo e consapevolezza del consumo energetico.

Il caricatore magnetico a due pin offre una ricarica completa in circa un'ora. Il caricatore della Smart Band 8 non è retrocompatibile con i modelli più vecchi.

Conclusioni

La Xiaomi Smart Band 8 si posiziona come una delle migliori opzioni nel panorama dei wearable a basso costo. Con un design elegante, un display relativamente grande e piacevole, una lunga durata della batteria e funzionalità complete di tracciamento di sport e benessere, la Band 8 offre un eccezionale rapporto qualità/prezzo.

La vasta gamma di modalità di allenamento, la personalizzazione dei cinturini e le innovazioni come la stima della batteria mostrano l'impegno di Xiaomi nel soddisfare le esigenze degli utenti. Nonostante alcune mancanze come il GPS integrato e l'NFC nella versione internazionale, la Band 8 si distingue come un compagno affidabile.