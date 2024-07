Xiaomi Watch S3, HyperOS su smartwatch e personalizzazione unica | Recensione

Dal 2019, Xiaomi ha compiuto notevoli progressi nel settore degli smartwatch, partendo dal primo Mi Watch. Nel corso degli anni, sono stati rilasciati vari dispositivi indossabili, alcuni dotati di sistemi operativi proprietari semplici e altri equipaggiati con il più avanzato, ma energivoro, WearOS di Google.

La novità del 2024 è lo Xiaomi Watch S3, il primo smartwatch del marchio a essere lanciato con HyperOS, il sistema operativo sviluppato internamente dall’azienda, che muove anche numerosi altri dispositivi, inclusi gli elettrodomestici IoT e l'auto elettrica SU7.

Presentando il prodotto a 149,99 euro (disponibile oggi a circa 130 euro su Amazon) Xiaomi punta a fare del Watch S3 il suo smartwatch di punta per il 2024.

Design

Xiaomi Watch S3 continua evolvendo il design dei modelli precedenti, ma con un tocco di eleganza e personalizzazione senza precedenti. Il corpo da 47mm ospita un brillante display AMOLED da 1,43 pollici, perfetto per chi cerca uno schermo ampio e luminoso. La novità più significativa è la lunetta in acciaio inossidabile, rimovibile con una semplice torsione in senso antiorario, che permette di cambiare lo stile dell'orologio con facilità. Questo sistema trasforma il Watch S3 in un accessorio altamente personalizzabile grazie anche alle innumerevoli opzioni di cinturini da 22mm.

Nonostante le sue dimensioni generose, il Watch S3 riesce a mantenere un peso leggero di soli 44 grammi senza cinturino e uno spessore di 12mm, risultando comodo da indossare tutto il giorno. Il suo design robusto è completato dalla resistenza all'acqua fino a 5ATM, rendendolo ideale anche per le sessioni di nuoto. Il display AMOLED offre colori saturi e angoli di visualizzazione eccellenti, raggiungendo una luminosità di picco di 600 nit, perfetta anche sotto la luce diretta del sole, mentre il sensore di luminosità automatica e il refresh rate di 60Hz migliorano ulteriormente l'esperienza visiva. Protetto da Gorilla Glass 3, lo schermo è durevole e resistente ai graffi.

Il Watch S3 dispone di due pulsanti per la navigazione: il pulsante superiore funge da scorciatoia per il menu delle app e come pulsante indietro, mentre quello inferiore, riprogrammabile, avvia di default la pagina degli allenamenti.

La confezione include il Watch S3, un caricatore magnetico proprietario a due pin con cavo USB-A, e la consueta documentazione. Sebbene manchi la ricarica wireless, il Watch S3 si distingue per il suo design premium e la versatilità, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca stile e funzionalità.

Caratteristiche distintive

Equipaggiato con microfono e speaker, il Watch S3 consente di effettuare e ricevere chiamate tramite lo smartphone abbinato via Bluetooth. Il microfono del Watch S3 funziona bene, con una buona qualità della voce nelle chiamate, mentre l'altoparlante può risultare difficile da ascoltare in ambienti rumorosi. Durante il periodo di recensione, il Watch S3 ha mantenuto una connessione stabile con i miei smartphone Android di vari brand, senza interruzioni.

La nostra unità di recensione non dispone di connettività eSIM, le versioni cinesi offrono questa funzionalità per una totale indipendenza. Il Watch S3 supporta il posizionamento satellitare a doppia banda (L1 e L5) attraverso BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS, garantendo una precisione eccezionale durante le attività all'aperto. Inoltre, offre pagamenti NFC tramite Xiaomi Pay, anche se limitati alle carte e ai terminali di pagamento Mastercard.

Per quanto riguarda la sicurezza, Watch S3 integra funzioni di rilevamento delle cadute e assistenza di emergenza, sebbene siano disponibili solo per gli utenti Android. In caso di caduta, il dispositivo può chiamare i servizi di emergenza o un contatto scelto, inviando anche un SMS con i dati medici chiave memorizzati sull'orologio, che devono essere configurati in anticipo tramite l'app Mi Fitness.

La versatilità del Watch S3 si estende anche alle impostazioni di vibrazione, con due valori disponibili: standard e forte.

Software e performance

Xiaomi Watch S3 si distingue per il suo software e le funzionalità integrate, grazie alla piattaforma proprietaria HyperOS. Sebbene HyperOS ricordi molto la MIUI Watch, non supporta app di terze parti al di fuori della Cina. Il Watch S3 include 31 app preinstallate, tra cui Amazon Alexa, un dialer telefonico, un registratore vocale, un'app per le carte NFC, oltre alle classiche app di sveglia, meteo, monitoraggio della salute e delle attività. Troviamo anche promemoria, calendario, contatti, controlli multimediali, esercizi di respirazione, barometro, bussola, torcia e un controllo per la fotocamera dello smartphone.

Il dispositivo offre notifiche push per la maggior parte delle app, sebbene siano semplici avvisi senza la possibilità di rispondere o eseguire azioni aggiuntive. Un'aggiunta interessante sono i gesti rapidi, che permettono di avviare app aggiuntive inclinando il polso di 90 gradi o eseguendo un movimento circolare. Le opzioni sono limitate, ma includono il richiamo di Amazon Alexa, l'app meteo, il rifiuto delle chiamate in arrivo e l'attivazione dell'otturatore remoto della fotocamera.

Ci sono 13 quadranti pre-caricati con vari livelli di personalizzazione per le complicazioni e i colori degli accenti. Inoltre, l'app Mi Fitness offre una vasta selezione di quadranti aggiuntivi. Sebbene HyperOS non offra differenze tangibili rispetto ai precedenti orologi Xiaomi non basati su Wear OS, promette connettività e integrazione più fluide tra i dispositivi Xiaomi.

Il Watch S3 è ideale per chi cerca un orologio che copra le funzioni base di uno smartwatch con una grande autonomia della batteria. L'interfaccia utente è semplice e reattiva, senza lag evidenti. Si può svegliare l'orologio tramite doppio tocco sullo schermo, sollevando il polso o premendo uno dei pulsanti laterali. Dalla schermata principale, si può scorrere verso il basso per le notifiche o verso l'alto per accedere alla pagina del centro di controllo. Scorrendo a sinistra o destra, si accede ai widget, che possono essere configurati direttamente sull'orologio o nell'app Mi Fitness.

Salute e fitness

Dotato di un sensore di battito cardiaco a 12 canali, il Watch S3 monitora la frequenza del cuore 24/7, oltre a stimare l'ossigeno nel sangue (SpO2), lo stress e tracciare il sonno. Il nuovo algoritmo di analisi del sonno di Xiaomi fornisce dati dettagliati sulle fasi del sonno, inclusi sonno profondo, leggero e REM, oltre a punteggi di respirazione che possono rilevare segnali precoci di apnea notturna.

Il Watch S3 supporta 161 modalità di allenamento, coprendo una vasta gamma di attività, dal running e sollevamento pesi a hobby più specifici come il volo con aquiloni e i giochi da tavolo. I dati degli allenamenti sono accessibili tramite l'app Mi Fitness, che conserva fino a un mese di dati di salute e fitness e può sincronizzarsi con Apple Health, Google Fit, Strava e Suunto.

Il sensore PPG ottico a 12 canali del Watch S3 offre una configurazione personalizzabile delle letture della frequenza cardiaca, con intervalli di lettura tra 1 e 30 minuti. Le letture della frequenza cardiaca e dell'ossigeno nel sangue sono risultate accurate, paragonabili a quelle di altri smartwatch e dispositivi di monitoraggio dedicati. Anche se non si tratta di dispositivi medici, il Watch S3 fornisce un monitoraggio affidabile del benessere generale.

Il nuovo algoritmo di analisi del sonno di Xiaomi offre un'accurata registrazione degli orari di sonno e veglia, generando un report personale con un animale simbolo del sonno e consigli su come migliorare il riposo.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle attività, il Watch S3 si è dimostrato preciso nel conteggio dei passi e nella registrazione dei dati essenziali degli allenamenti, come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate, l'intensità dell'allenamento, il VO₂ max e i tempi di recupero suggeriti. Le attività come camminata, corsa e escursionismo offrono metriche più dettagliate, tra cui velocità media, cadenza, lunghezza del passo e dislivello.

Il Watch S3 supporta il rilevamento automatico dell'allenamento per alcune attività e offre un posizionamento GNSS rapido e accurato. Tuttavia, il posizionamento urbano non è sempre preciso. La modalità dedicata allo sci fornisce una mappa dettagliata delle piste e metriche specifiche, anche se manca il supporto per caricare mappe in formato GPX per la navigazione durante escursioni o corse, una funzionalità presente in alcuni concorrenti.

Xiaomi Watch S3 offre quindi una gamma completa di funzionalità per la salute e il fitness, rendendolo un alleato prezioso per chiunque desideri monitorare il proprio benessere e migliorare le proprie prestazioni fisiche.

Autonomia e ricarica

Equipaggiato con una batteria da 486mAh, promette un'autonomia fino a 15 giorni con un uso normale e 5 giorni con il display Always-On attivato. Durante il mio utilizzo, il Watch S3 ha garantito una discreta durata di 4 giorni abbondanti con il display sempre acceso, tutte le funzioni di monitoraggio della salute attivate 24/7, alcune brevi chiamate e una sessione di camminata di 1 ora al giorno. Riducendo il monitoraggio della salute e disattivando il display Always-On, l'autonomia si estende fino a 7 giorni.

Il dispositivo è intelligente nel fornire una stima della durata della batteria basata sul modello di utilizzo degli utenti, anche se tende a sovrastimare i valori. La modalità di risparmio energetico ultra prolunga ulteriormente la durata della batteria di qualche giorno, ma richiede di disattivare quasi tutte le funzioni dell'orologio per raggiungere questi valori.

La ricarica avviene esclusivamente tramite la dock magnetico a due pin inclusa nella confezione, compatibile anche con le serie Xiaomi Watch 2 e Watch S1. Una ricarica rapida di 5 minuti porta la batteria dallo 0 al 20%, mentre una carica completa richiede circa un'ora. Tuttavia, l'assenza della ricarica wireless rappresenta un limite per uno smartwatch di questa categoria.

Conclusioni

Xiaomi Watch S3 offre una combinazione di materiali premium e design modulare con opzioni di personalizzazione senza pari. Le lunette rimovibili conferiscono all'orologio un tocco di individualità, distinguendolo dalla concorrenza. È facile rinnovare l'aspetto del Watch S3 con una delle colorate lunette intercambiabili e i cinturini standard da 22mm, che offrono ulteriori possibilità di rendere lo smartwatch ancora più personale.

L'approccio orientato allo stile è supportato da un monitoraggio accurato della salute e dell'attività fisica. Pur non offrendo tutte le funzionalità di un vero e proprio orologio WearOS, il Watch S3 copre le basi con efficienza e garantisce una solida durata della batteria. Il display è nitido e facile da leggere anche all'aperto sotto la luce diretta del sole. Il posizionamento GNSS si connette rapidamente e offre un tracciamento affidabile, e le chiamate Bluetooth funzionano perfettamente.

Xiaomi Pay è limitato dalla breve lista di carte bancarie supportate, e il monitoraggio del sonno potrebbe essere migliorato. Avremmo anche apprezzato la presenza della ricarica wireless per quelle volte in cui non si ha a disposizione il caricatore proprietario Xiaomi e un supporto più ricco per le notifiche, con la possibilità di rispondere ai messaggi in arrivo.

Se desiderate esprimere il vostro stile e avere la possibilità di trasformare completamente l'aspetto dell'orologio nel tempo, il Watch S3 è un'ottima opzione senza veri concorrenti. Senza contare che è offerto a un prezzo davvero allettante considerate le sue funzionalità