Oculus Quest, con hand tracking e Link diventa una bomba

Direttamente dal Oculus Connect (di cui potete leggere di più in questo articolo), il nostro Andrea ci racconta tutte le novità riguardanti i prodotti Oculus di Facebook, aventi come protagonista principale proprio Oculus Quest. L’ultimo visore stand alone dell’azienda, con hand tracking e Link diventa una bomba! Se siete interessati al nuovo visore Oculus, tramite questo link Amazon potete rimanere aggiornati sul prezzo.