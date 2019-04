Uscite del mese di Aprile 2019 | Imperdibili

Aprile è arrivato e con esso non può mancare anche una nuova puntata degli “Imperdibili”, la rubrica mensile dove i ragazzi di Game Division raccontano i titoli in uscita da non lasciarsi scappare. Questo non è un mese particolarmente ricco ma non mancano i titoli di spessore.

Ce n’è veramente per tutti i gusti, a partire dal nuovo Mortal Kombat 11, di cui potete già leggere anche la nostra prova riguardante la closed beta, passando poi per Cuphead, in arrivo su Nintendo Switch, fino ad arrivare alla prima esclusiva Sony Playstation di questo 2019: Days Gone. Cosa aspettate di più?

