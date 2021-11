A Battlefield 2042 manca qualcosa e non sappiamo quando arriverà

Il lancio di Battlefield 2042, avvenuto nella giornata di oggi per la versione Early Access, ha mostrato una mancaza piuttosto strana per un gioco del genere first person shooter con la sola modalità multiplayer. Il titolo di casa DICE, infatti, è stato lanciato privo di chat vocale in game. Una scelta sicuramente strana, che stona rispetto a ciò che fanno i diretti concorrenti e più in generale tutti coloro che lanciano giochi con la sola componente multiplayer.

Durante un Q&A con il The Washington Post avvenuto a margine della review di Battlfield 2042, DICE ha provato a motivare la sua scelta. Secondo il team di sviluppo responsabile della serie (e di altri giochi online) la maggior parte dei giocatori utilizzano chat stand alone come Discord. Nonostante ciò, la software house ha comunque intenzione di implementare un sistema di chat vocale e lo farà “subito dopo il lancio”. Il problema è che questa finestra temporale è indicata nella road map come “Day 25”, ma non ci è dato sapere se si riferisca ad un lancio al venticinquesimo giorno dell’uscita dell’Early Access o dell aversione definitiva.

Le motivazioni che hanno portato DICE a non inserire una chat vocale in Battlefield 2042 sono comunque legittime. Su PC, in effetti, si preferisce usare oramai Discord per le comunicazioni tra amici. Su console è sempre possibile invece sfruttare i party creati con i propri compagni di squadra. In aggiunta le chat vocali sono oramai da qualche mese al centro di una controversia in merito al bullismo, tanto che alcune software house si stanno dotando di sistemi per registrarle ed intervenire in caso di segnalazioni per offese e molestie.

Con una finestra temporale incerta, l’unico modo per sapere quando DICE abiliterà (o meglio, introdurrà) la chat vocale in Battlefield 2042 è aspettare un loro update. La comunicazione verso il giocatore è sempre stata molto trasparente, quindi siamo sicuri che il team di sviluppo aggiornerà il pubblico non appena sarà disponibile.