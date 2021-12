A DOOM 2 ci giocano tutti, anche dei ratti! Potrebbero arrivare su Twitch

Sì, è tutto vero: per quanto possiate essere increduli, dei ratti hanno davvero iniziato a giocare a DOOM 2. Se la notizia vi lascia sconvolti non possiamo di certo biasimarvi, vista l’assurdità della situazione; eppure è stato possibile far sì che una cosa così illogica avvenga sul serio. E pare che la mente che ha insegnato a questi roditori l’arte del gaming voglia addirittura portare il tutto sul “grande schermo”, ossia su Twitch, così che anche noi esterni possiamo assistere al bizzarro spettacolo.

Facciamo il quadro della situazione: il pazzo avvenimento ha avuto inizio in Ungheria, dove uno scienziato del posto di nome Viktor Tóth ha avuto la brillante idea di prendere tre ratti e insegnargli a giocare a DOOM 2. Per fare ciò, ha ideato un sistema in VR all’interno del quale i roditori possono camminare liberamente, e dopo i vari accorgimenti tecnici ha fatto sì che questo meccanismo consenta ai piccoli animaletti di manovrare il proprio personaggio all’interno del videogioco.

L’idea è sicuramente molto comica, ma il motivo dietro a questo gesto è ben più serio: con questo progetto, infatti, l’obiettivo dello scienziato ungherese è quello di creare un sistema che insegni ai roditori a scorrazzare in uno spazio in 3D senza che ciò risulti faticoso per loro, e senza il bisogno di eventuali operazioni chirurgiche. In questo modo, tutto ciò può anche risultare un’attività stimolante per il ratto: Viktor, infatti, tempo addietro ne possedeva uno che con questo metodo arrivò a correre per 15 minuti di fila senza stancarsi.

Il motivo per il quale Viktor vuole portare questo progetto su Twitch, quindi, è abbastanza intuibile: il suo scopo è quello di promuoverlo e far sì che arrivi a più persone possibile, nella speranza che possa prendere davvero prendere piede. In futuro lo scienziato ha intenzione di ideare altri sistemi di questo tipo: aveva pensato anche a Pac-Man, ma al momento l’idea pare sospesa perché potrebbe essere troppo difficile da sviluppare.