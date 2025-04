Doom ora gira anche sulla scatola della sua collector edition

La frontiera dell'assurdo nel mondo videoludico è stata nuovamente ridefinita: Doom, il leggendario sparatutto del 1993, è ora giocabile direttamente sulla confezione che lo contiene. Limited Run Games ha annunciato una edizione del gioco che porta l'ossessione per far girare Doom sui dispositivi più improbabili a un livello completamente nuovo, realizzando una scatola in cartone dotata di schermo integrato e hardware sufficiente a eseguire il gioco originale. Questa edizione da collezione, denominata "Doom plus Doom II Will It Run Edition", rappresenta forse l'apice di una tendenza che negli anni ha visto il classico di id Software funzionare su calcolatrici, display di stampanti e persino su frigoriferi.

Non è un caso che Limited Run abbia fissato il prezzo di questa edizione speciale a 666,66 dollari, né che abbia limitato la produzione a sole 666 unità per ciascuna piattaforma (Switch, Xbox, PlayStation 5 e PC). I preordini apriranno il 18 aprile alle 19:00 e, nonostante il costo proibitivo, c'è da scommettere che andranno esauriti in pochi minuti. D'altronde, l'edizione "Will It Run" include ben più di una semplice scatola interattiva.

L'ossessione di far girare Doom ovunque ha finalmente trovato la sua forma definitiva.

Nel pacchetto troviamo anche un dispositivo portatile a forma di Cacodemon (uno dei nemici iconici del gioco) con denti appuntiti che fungono da controlli, quattro ore di musica classica di Doom su audiocassette, una statuetta levitante del Cacodemon, carte collezionabili e un'impressionante collezione di dieci giochi ed espansioni. La lista comprende i titoli originali (Doom e Doom II), le espansioni ufficiali come TNT: Evilution e The Plutonia Experiment, i Master Levels, No Rest for the Living, entrambi gli episodi di Sigil, un nuovo pacchetto di 25 mappe per il Deathmatch e persino una mod comunitaria del 2024 chiamata Legacy of Rust.

Sebbene Limited Run non abbia rivelato specifiche tecniche dettagliate, è confermato che la scatola contiene un processore e uno schermo in grado di eseguire la versione originale del 1993 in tutta la sua pixelata gloria. L'edizione include anche nuove traduzioni in lingue come coreano e polacco, opzioni di accessibilità, supporto per il puntamento giroscopico, miglioramenti visivi e colonne sonore alternative, rendendo questa versione la più completa e versatile mai realizzata del classico sparatutto.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Per fortuna dei fan con budget più limitati, Limited Run ha previsto anche opzioni più economiche. L'edizione Standard a 29,99 dollari e la Big Box a 99,99 dollari offrono l'opportunità di godere dei contenuti di gioco senza dover investire una piccola fortuna. Naturalmente, queste versioni più accessibili non includono la vera stella dell'edizione da 666 dollari: la scatola interattiva e gran parte degli altri oggetti da collezione che rendono questa edizione così straordinariamente unica nel panorama videoludico contemporaneo.