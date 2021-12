AWS down: problemi a Twitch, PSN, Apex Legends e altri servizi

Sembra che gli Amazon Web Services (AWS) stiano passando un brutto quarto d’ora: online sono molte le segnalazioni che lamentano problemi ai servizi, che risultano inaccessibili. Il disservizio di AWS si sta ripercuotendo sulle molte piattaforme che lo utilizzano, come Twitch, Apex Legends, Call of Duty, PlayStation Network e tante altre risultano rallentate o irraggiungibili.

Insomma, se vi siete disconnessi nel mezzo di una partita, non riuscite a collegarvi ai server di gioco o ancora non potete vedere la live del vostro streamer preferito, ecco spiegato il motivo. Al momento, non siamo a conoscenza dell’entità del danno e non sappiamo quanto tempo ci vorrà prima che tutto torni alla normalità e i servizi vengano ripristinati; la speranza è che tutto si risolva presto, in modo da creare meno grattacapi possibile a utenti e aziende che usano i servizi cloud di Amazon.

Se volete monitorare la situazione, potete consultare la pagina di Downdetector dedicata ad WS, disponibile a questo indirizzo. Sulla homepage del sito potete anche vedere tutte le piattaforme legate ad AWS che in questo momento stanno avendo problemi. Anche il Reddit /r/sysadmin sta parlando dell’accaduto ed è probabile che troverete informazioni e aggiornamenti in merito alla situazione anche lì.

Amazon Web Services ha anche una pagina di stato del servizio dedicata, più dettagliata rispetto a Downdetector, dove indica quali sono i problemi: al momento, sembra che i tecnici stiano investigando problemi di connettività nei datacenter US-West-2 in Oregon e US-West-1 in California, ma non sembrano essere state identificate criticità nelle altre regioni in cui opera il servizio.

In attesa che Amazon risolva i problemi di AWS, non ci resta che aspettare e sperare che i servizi tornino operativi il prima possibile. Nel momento in cui scriviamo le varie piattaforme che si appoggiano ad Amazon Web Services risultano ancora largamente inutilizzabili, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.