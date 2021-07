Abandoned: l’app è scaricabile, e nasconde un’immagine misteriosa

Il tormentone estivo dei videogiochi di quest’anno è stato sicuramente Abandoned. Il titolo non è ancora uscito e in realtà conosciamo ancora veramente troppo poco per capire di che esperienza si tratterà. La cosa interessante è che dietro al progetto targato Blue Box Game Studios si sono susseguite tutta una serie di rumor che hanno fatto alzare drasticamente l’attesa per il gioco, anche se del reale progetto effettivo ad oggi non abbiamo assolutamente nulla.

Ora con l’app dedicata al reveal ufficiale di Abandoned, che resta attesa per il prossimo 10 agosto in Giappone, tale applicazione è già stata inserita all’interno del PlayStation Store ed è attualmente pre-scaricabile. Ora, dato il grande interesse attorno a questo progetto, in molti si sono subito fiondati a vedere se la pagina dell’app poteva regalare qualcosa di nuovo si cui speculare. Ebbene sì, anche oggi abbiamo una serie di chiacchiere sul gioco scaturite da una nuova e misteriosa immagine.

L’immagine in questione accoglie gli utenti una volta entrati nella pagina dell’app di Abandoned nel PlayStation Store. È difficile intuire fin da subito quale sia nello specifico il soggetto dello screenshot, dato che il tutto è stato reso estremamente sfocato. C’è però chi, aguzzando la vista ci è riuscito addirittura a vederne un rimando al mai dimenticato P.T. Ora, è vero che nell’immagine sfocata sembra essere presente una porta, ma al momento i paragoni con il teaser giocabile del mai realizzato Silent Hills ci sembrano un pelo azzardati.

Could this be it 😯 Hmm… The angle seems a bit off. pic.twitter.com/eeO4ZbyGDJ — MBG (@xMBGx) July 30, 2021

Già negli scorsi giorni Hasan Kharaman, colui che dovrebbe essere dietro al progetto Abandoned, aveva postato sui propri profili social un’altra immagine sfocata che sembrava mostrare un volto con una benda sull’occhio sinistro, che per i giocatori poteva essere un richiamo a Big Boss di Metal Gear Solid. Queste immagini non ci dicono nulla di più chiaro sul tanto chiacchierato gioco, e non hanno fatto che alimentare nuove speculazioni. Per il momento serve ancora attendere per scoprire la vera identità di uno dei giochi più misteriosi e criptici che siano mai stati annunciati.