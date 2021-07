Abandoned, un nuovo rimando a Kojima da Blue Box

La questione che vuole Abandoned come il nuovo Silent Hill, e il team di Blue Box essere in realtà Kojima Productions, si fa sempre più misteriosa. La community è spaccata in due, tra chi crede davvero che Hideo Kojima abbia di nuovo celato la sua identità e quella del suo prossimo progetto, e chi invece pensa che Abandoned sia davvero un progetto indipendente. Nelle ultime ore il fondatore di Blue Box, Hasan Kahraman, ha cambiato l’immagine di copertina del suo profilo Twitter, scatenando ancora una volta le speculazioni degli utenti.

Quella che possiamo vedere sul suo profilo è ora la foto di un’isola, in quello che pare essere un lago. Per quanto possa sembrare una normalissima immagine, molti credono che ci sia un significato nascosto dietro questa scelta: gli ideogrammi giapponesi che compongono la parola “piccola isola” sono gli stessi della parola “Kojima”, e di conseguenza sono davvero in tanti adesso a credere che questa sia una conferma definitiva delle teorie e ipotesi tirate fuori negli ultimi mesi.

Peraltro, l’utente Reddit che ha fatto notare questo dettaglio ha ricordato che, sebbene in Giappone ci sia davvero un’isola chiamata Kojima, non è la stessa della foto. Lo stesso ribadisce come quella che si può vedere nella foto è di fatti una collina, dall’inglese “hill” e rimandando ancora una volta alla storica serie di Konami. Difficile dire se questo è davvero un riferimento voluto, da parte di Hasan Kahraman, o se si tratta solo di una grande coincidenza.

Ciò che è certo è che Blue Box ha già specificato che non hanno alcuna relazione con Konami, né con Hideo Kojima o tantomeno con il franchise di Silent Hill. Per il momento la compagnia giapponese non ha fatto alcuna dichiarazione in merito alla faccenda, così come lo stesso vale per Kojima Productions, tuttavia ricordiamo a tutti di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità, soprattutto in vista della misteriosa app.