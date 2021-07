Abandoned, l’app ha una nuova data di lancio

Nelle ultime settimane vi abbiamo riportato come Abandoned avrebbe ricevuto un’app su PlayStation 5 cui Blue Box Game Studios ne aveva poi rimandato l’uscita di poco tempo. Dopo aver scoperto anche il peso che avrà sull’SSD della console, oggi veniamo sapere che c’è anche una data di rilascio sul PlayStation Store: l’app di Abandoned sarà pubblicata il 29 luglio 2021 e potremo iniziare a utilizzarla dopo quella data. Tuttavia, non è ancora chiaro se quello sarà anche il giorno in cui saranno mostrati i primi video trailer del gioco.

Scopriamo questo dettaglio ora che il negozio digitale di Sony si è aggiornato, rivelando il pre-caricamento della “Realtime Trailers app” grazie alla quale potremo semplicemente prenotarci e vedere il software installarsi in automatico sulla nostra PlayStation 5. Ricordiamo infatti che sin da quando Blue Box Game Studios ha annunciato questa app, il suo funzionamento non è ancora chiaro: si tratta infatti di un software che permette di vedere trailer in tempo reale, presumibilmente come se stessimo guardando una diretta.

Di fatti, non è chiaro cosa cambi da una semplice live, sebbene un’ipotesi vuole che i giocatori potranno interagire in modo diretto con i video mostrati. Al momento Blue Box Game Studios non ha rivelato ulteriori dettagli in merito ma la data di lancio così vicina presuppone che scopriremo novità nei prossimi giorni. Dato l’alone di mistero che si è venuto a creare sull’intera faccenda e sullo sviluppo di Abandoned stesso, molti credono che ci sia davvero Hideo Kojima dietro il progetto, o che quantomeno il vero nome del titolo sia davvero Silent Hill.

Nonostante le continue smentite del creatore del gioco e del team di Blue Box Game Studios gli utenti continuano a credere che si tratti davvero del nuovo capitolo della serie di Konami, ma per il momento è difficile dire con certezza assoluta quale sia la verità dietro tutta questa storia. Fateci sapere con un commento cosa ne pensate, e se anche voi siete sicuri che il papà di Metal Gear stia di nuovo celando la sua identità e il suo coinvolgimento come aveva fatto con The Phantom Pain.